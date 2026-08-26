Pronostican aguaceros y temperaturas de hasta 36 °C para este miércoles

Una mujer cruza la calle utilizando una sombrilla para resguardarse del sol ante las altas temperaturas. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo estarán dominadas por la humedad tras el paso de una onda tropical, el viento del este, el calentamiento diurno, y un ambiente caluroso.

Producto de las condiciones, durante la mañana se esperan incrementos nubosos con posibles chubascos aislados en la costa noreste del territorio nacional.

Para la tarde, el organismo prevé que al combinarse la humedad con el calentamiento diurno se produzcan aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en el norte de Azua, San Juan y Elías Piña, así como el sur de La Vega y Santiago.

Además, se generarán aguaceros en las provincias Monte Plata, Monseñor Nouel, Dajabón, Santiago Rodríguez y el norte de Santo Domingo, extendiéndose hasta las primeras horas de la noche.

Sensación térmica elevada

El Indomet indicó que las temperaturas continuarán calurosas, con una sensación térmica elevada. La temperatura mínima estará entre 24 °C y 26 °C, mientras que la máxima oscilará entre 34 °C y 36 °C.

Ante las altas temperaturas, el organismo recomienda ingerir agua con frecuencia, vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, además de evitar la exposición directa a la radiación solar sin la debida protección.

Afirmó que los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores son más susceptibles a las altas temperaturas.

Zona bajo vigilancia

En otro orden, el Indomet informó que mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión ubicada a cientos de kilómetros al sur/suroeste de las islas de Cabo Verde.

La probabilidad de formación ciclónica en las próximas 48 horas es de 70 %, mientras que la probabilidad de formación ciclónica en los próximos 7 días también es de 70 %.

Pronóstico para jueves y viernes

Para este jueves, se prevé la aproximación de una onda tropical, acompañada de un incremento de la humedad e inestabilidad.

Principalmente durante la tarde, se pronostican incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, La Vega, Azua, San Juan, Elías Piña y Dajabón, entre otras provincias vecinas.

Para el viernes, se esperan aguaceros locales con posibles tormentas eléctricas aisladas sobre poblados de provincias del sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza. Estas precipitaciones cesarán gradualmente al anochecer.