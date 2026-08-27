Temperaturas de hasta 39 °C mantienen al país bajo riesgo por calor

Mapa del Instituto Dominicano de Meteorología que registra las localidades con altas temperaturas en el país. ( CEDIDA POR EL INDOMET )

El calor continúa afectando a República Dominicana, con temperaturas máximas de hasta 39 °C registradas esta semana en Santiago Rodríguez, mientras el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronostica que las altas temperaturas persistirán durante los próximos días.

De acuerdo con el boletín de riesgo por calor emitido ayer miércoles, las temperaturas máximas registradas entre el 19 y el 25 de este mes de agosto oscilaron entre 37.3 °C y 39 °C.

La temperatura más elevada correspondió a Santiago Rodríguez, donde se registró 39 °C el 25 de agosto. Le siguió Jimaní, con 38.8 °C el día 21, mientras que en Dajabón se alcanzaron 37.3 °C en la misma fecha.

Pronóstico para septiembre

Indomet indicó que estos valores evidencian condiciones de mucho calor sobre el territorio nacional.

Para el período comprendido entre el 26 de agosto y el 2 de septiembre, el organismo pronostica condiciones de calor moderado en gran parte del país, aunque el calor podría sentirse de manera extrema en sectores del noroeste y suroeste.

Entre los factores que favorecen estas condiciones, Indomet cita la época más cálida del año, los efectos de teleconexión asociados al fenómeno El Niño y el predominio de condiciones secas.

A diferencia de la semana anterior, cuando se esperaba un aumento de las concentraciones de polvo del Sahara, el organismo prevé ahora una reducción de este fenómeno durante el próximo fin de semana, con valores inferiores a 5 microgramos por metro cúbico (µg/m³).

El Niño se fortalece

El escenario de calor ocurre mientras el fenómeno El Niño continúa fortaleciéndose.

El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó el 13 de agosto que El Niño se había intensificado durante el último mes y que existía una probabilidad superior al 90 % de que se desarrollara un evento muy fuerte durante el otoño e invierno del hemisferio norte de 2026-2027.

Recomendaciones oficiales

Debido a las altas temperatura, el instituto recomendó a la población tomar agua frecuentemente y usar ropa ligera, holgada y preferiblemente de colores claros.

Además, evitar exponerse directamente a la radiación solar sin la debida protección y tener presente que los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores son más susceptibles al calor.

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