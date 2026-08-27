Disturbio tropical sube a 70 % su probabilidad de formación mientras avanza por el Atlántico

Hasta la mañana de este jueves, el fenómeno seguía siendo un área de baja presión. ( IMAGEN CORTESÍA DEL CENTRO NACIONAL DE HURACANES DE ESTADOS UNIDOS. )

Un disturbio tropical que avanza por el Atlántico aumentó a 70 % su probabilidad de convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas y mantiene el mismo porcentaje para los próximos siete días, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

El sistema se desplaza rápidamente hacia el oeste y oeste-noroeste, todavía a miles de kilómetros de República Dominicana.

Durante la madrugada de este jueves, las lluvias y tormentas asociadas con la perturbación mostraron una mejor organización, lo que llevó al NHC a elevar nuevamente sus probabilidades de desarrollo.

El organismo indicó que, si esa tendencia continúa, podría formarse este mismo jueves una depresión o tormenta tropical. Sin embargo, también advirtió que tendría poco tiempo para fortalecerse antes de encontrar condiciones atmosféricas menos favorables a partir del viernes.

Hasta la mañana de este jueves, el fenómeno seguía siendo un área de baja presión y todavía no tenía un cono oficial de trayectoria. Tampoco existen avisos ni vigilancias para República Dominicana, Puerto Rico o las Antillas relacionados con este sistema.

Aunque su movimiento general es hacia el oeste, esto no significa que vaya a impactar directamente el Caribe.

Trayectoria e impactos

Los modelos meteorológicos mantienen distintos escenarios para los próximos días y muestran al sistema, o a sus remanentes, acercándose a la zona de las Antillas durante el fin de semana o comienzos de la próxima semana. Sin embargo, todavía existe demasiada incertidumbre sobre su posición, intensidad y posible trayectoria para determinar efectos sobre La Española.

Uno de los factores clave será lo que ocurra en las próximas 48 horas.

Si el disturbio logra organizar una circulación cerrada, podría ser declarado depresión tropical. Pero luego deberá enfrentar un ambiente menos favorable, lo que podría limitar su fortalecimiento o incluso debilitarlo.

Para República Dominicana, el escenario actual es de vigilancia.