Indomet pronostica ambiente muy caluroso y posibilidades de fuertes aguaceros en varias provincias

Un motorista toma agua de una botella para hidratarse y mitigar el calor en una calle del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este jueves continuará el ambiente caluroso en el país, acompañado de una elevada sensación térmica y de aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde en varias provincias.

Julio Ordóñez, meteorólogo del Centro Nacional de Pronósticos del Indomet, explicó que una vaguada y una onda tropical localizada al sudeste de Puerto Rico incidirán sobre las condiciones del tiempo.

Durante la tarde se esperan las precipitaciones de mayor intensidad, principalmente en La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, la parte norte del Gran Santo Domingo, Monte Plata y Monseñor Nouel.

Ordóñez indicó que las lluvias serán más frecuentes e intensas en la Cordillera Central y la zona fronteriza, donde podrían afectar provincias como Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña y Dajabón.

Estas precipitaciones podrían mantenerse hasta las primeras horas de la noche.

Ante las altas temperaturas, el Indomet recomendó a la población ingerir suficiente agua, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de evitar la exposición directa al sol sin la debida protección.

Ordóñez señaló que el polvo del Sahara se mantiene sobre la República Dominicana en concentraciones entre débiles y moderadas, mientras las temperaturas podrían oscilar entre 34 °C y 38 °C en algunos puntos.

"Usted hidrátese bien, busque lugares frescos y ventilados, use ropa ligera, preferiblemente de colores claros, y recuerde evitar el sol en el horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde sin la debida protección", recomendó el meteorólogo.

También recordó que los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores son más susceptibles a los efectos de las altas temperaturas.

Vigilan sistema con potencial ciclónico

El Centro Nacional de Pronósticos también llamó a mantener la vigilancia sobre una onda tropical asociada a una zona de baja presión que presenta condiciones favorables para desarrollarse.

"Esto es una zona que el Instituto Dominicano de Meteorología mantiene bajo vigilancia, una onda tropical que presenta condiciones más que favorables para poder alcanzar la categoría de un ciclón tropical", señaló Ordóñez.

El Indomet informó que la zona de baja presión se encuentra a cientos de kilómetros al sur/suroeste de las islas de Cabo Verde.

El sistema presenta una probabilidad de formación ciclónica de 70 % durante las próximas 48 horas, mientras que la posibilidad de desarrollo durante los próximos siete días también se sitúa en 70 %.

Las autoridades meteorológicas exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales sobre la evolución del fenómeno.

Polvo del Sahara limitará la humedad

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana del viernes podrían registrarse algunas lluvias debido a la humedad que permanecerá tras el paso de la onda tropical, que se alejará gradualmente del área de pronóstico.

En horas de la tarde, la presencia de polvo del Sahara limitará nuevamente la humedad. Sin embargo, una débil vaguada, combinada con el ciclo diurno, favorecerá algunos desarrollos nubosos con aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas en sectores del sureste, nordeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Las precipitaciones disminuirían durante la noche.

Para el sábado, el Indomet prevé que la vaguada, combinada con el viento del este/sureste, favorecerá lluvias dispersas en sectores de la costa caribeña y el nordeste.

Durante la tarde, el calentamiento diurno, junto con la vaguada y una disminución del polvo del Sahara, favorecerá un aumento de la nubosidad y la ocurrencia de aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las lluvias se concentrarán principalmente en sectores del este/sureste, nordeste y la Cordillera Central, y podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

En cuanto al estado del mar, Ordóñez informó que tanto la costa atlántica como la caribeña mantienen condiciones favorables para las actividades de playa y la navegación en general.