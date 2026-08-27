Dolly se debilitaría antes de llegar al Caribe, pero sus lluvias podrían alcanzar RD

Trayectoria de la tormenta Dolly. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DEL CENTRO NACIONAL DE HURACANES DE ESTADOS UNIDOS )

La tormenta tropical Dolly perdería su organización antes de alcanzar el Caribe, pero las lluvias asociadas al sistema o a sus remanentes podrían llegar a la República Dominicana entre el domingo y el lunes, de acuerdo con el boletín de las 5:00 de la tarde de este jueves del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

El organismo estadounidense prevé que Dolly degenere en una onda tropical antes de llegar a las Antillas Menores, reduciendo así el escenario de que el sistema se aproxime al Caribe como un ciclón tropical organizado.

Sin embargo, el debilitamiento no elimina la posibilidad de precipitaciones sobre la región. El NHC mantiene entre sus mensajes clave que las lluvias asociadas a Dolly o a sus remanentes podrían afectar las Antillas de Sotavento entre la noche del sábado y el domingo y posteriormente alcanzar las Islas Vírgenes, Puerto Rico y La Española entre el domingo y el lunes.

El boletín no especifica hasta el momento acumulados de precipitaciones para República Dominicana ni establece avisos o vigilancias para el país.

Se debilitaría antes de llegar al Caribe

A las 5:00 de la tarde, Dolly se encontraba cerca de la latitud 13.7 norte y longitud 40.7 oeste, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y desplazándose rápidamente hacia el oeste a unos 39 kilómetros por hora.

La trayectoria prevista prácticamente no presentó cambios con relación al boletín anterior. Los modelos utilizados por el NHC permanecen agrupados en una ruta hacia las Antillas de Sotavento, adonde el sistema se aproximaría durante el fin de semana.

Las condiciones atmosféricas, sin embargo, comenzarían a ser menos favorables para Dolly a partir del viernes debido al aumento de la cizalladura del viento, su rápido desplazamiento y la presencia de aire seco.

Los modelos globales y regionales consultados por el NHC coinciden en que Dolly degeneraría en una onda tropical fuerte entre el viernes y el sábado, antes de alcanzar las Antillas Menores. El organismo adelantó ligeramente el momento previsto para esa transición respecto a su pronóstico anterior.

La proyección oficial muestra a Dolly como sistema postropical para la tarde del sábado y disipada como ciclón durante la tarde del domingo.

Actualmente no existen avisos ni vigilancias costeras asociados a Dolly. El NHC pidió, no obstante, a los residentes de las Antillas de Sotavento mantenerse atentos a la evolución del sistema.

Para República Dominicana, el principal elemento a seguir durante los próximos boletines será, por tanto, la posible llegada de las lluvias asociadas a Dolly o sus remanentes entre el domingo y el lunes, más que un impacto directo del sistema como tormenta tropical