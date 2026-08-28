El COE activa plan de contingencia ante la llegada de una onda tropical

El director del COE, Erdwin Olivares. ( DIARIO LIBRE / JUAN GUIO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) activó este viernes su plan de contingencia ante el incremento de las lluvias que se espera provoque en el país una activa onda tropical a partir de la tarde y la noche del próximo domingo.

La medida fue tomada ante el pronóstico de lluvias que podría extenderse durante varios días, debido al comportamiento del fenómeno meteorológico, que se desplaza hacia el oeste.

El director del COE, Erdwin Olivares, explicó en una rueda de prensa junto a la directora del Instituto Dominicana de Meteorología (Indomet), que, la activación busca preparar con anticipación a las instituciones que integran el sistema de respuesta y garantizar que los recursos puedan ser reforzados o preposicionados en las zonas donde sean requeridos.

"Quisimos trabajar hoy, un viernes, con mucho tiempo de anticipación para llevar este mensaje a la ciudadanía" Erdwin Olivares Director del COE “

El funcionario informó que los equipos técnicos del COE y del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) darán seguimiento al evento "día a día, momento a momento".

Olivares indicó que el propósito del plan no es generar alarma entre la población, sino mantenerla informada y atenta a la evolución del fenómeno durante el fin de semana, con la finalidad de prevenir.

Alertas meteorológicas

El nuevo director del COE adelantó que a partir de este sábado comenzarían a regir las alertas que correspondan, de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas del evento.

Asimismo, exhortó a la población a mantenerse pendiente de los canales oficiales del COE y de Indomet durante el fin de semana, con el propósito de recibir información actualizada sobre las condiciones del tiempo.

El plan de contingencia contempla la activación de las instituciones que forman parte del sistema de respuesta y los preparativos necesarios para reforzar los recursos en las zonas donde sean requeridos, una vez sean emitidas las alertas correspondientes.

Lluvias comenzarían a aumentar desde el domingo

En la rueda de prensa, la directora ejecutiva de Indomet, Gloria Ceballos, informó que el fenómeno provocará un incremento de las lluvias en el territorio nacional, principalmente desde la tarde y noche del domingo, durante el lunes y todavía el martes.

Los modelos meteorológicos manejados por Indomet proyectan acumulados de entre 2 y 3 pulgadas de lluvia, equivalentes a unos 50 a 75 milímetros, durante el período de mayor incidencia.

Los acumulados se producirían en diferentes zonas del país. Las primeras regiones en recibir los efectos serían el este y el noreste, debido al desplazamiento de la onda tropical de este a oeste.

Posteriormente, las lluvias podrían extenderse hacia otras áreas, incluida la cordillera Central, el norte y el sureste.

"Para nosotros representará incremento de las lluvias, sobre todo a partir del domingo en la tarde, la noche, el lunes y todavía el martes", explicó Ceballos.

La funcionaria señaló que el fenómeno no necesariamente tendrá una incidencia directa como ciclón tropical sobre República Dominicana.

En cambio, se posicionará como una baja presión al norte del país, próxima al Canal de los Vientos, y favorecerá la formación de una vaguada que mantendrá la inestabilidad atmosférica.

"Vamos a tener durante varios días lluvias, no por la incidencia directa, sino porque se va a posicionar como una baja presión al norte nuestro y va a seguir generando inestabilidad atmosférica", indicó.