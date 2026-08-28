Gloria Ceballos: se esperan entre 50 a 75 milímetros de lluvias por onda tropical

La directora del Indomet, Gloria Ceballos, informa al país sobre las lluvias que generá una activa onda tropical causada por los remanentes de la tormenta Dolly. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

La activa onda tropical que previamente alcanzó la categoría de tormenta tropical Dolly provocará un incremento de las lluvias en República Dominicana a partir de la tarde y noche del próximo domingo que podrían dejar acumulados de entre 50 a 75 milímetros.

La directora ejecutiva del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, dijo que las lluvias podrían extenderse hasta el martes.

Durante una rueda de prensa conjunta con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Ceballos explicó que el sistema perdió sus características de tormenta tropical debido a condiciones ambientales desfavorables, entre ellas la presencia de polvo y aire seco y vientos cortantes en niveles medios y altos de la atmósfera.

Aunque Dolly dejó de ser una tormenta tropical, la funcionaria advirtió que la onda tropical continúa activa y se desplaza hacia el oeste a una velocidad aproximada de 41 kilómetros por hora.

"Para nosotros representará incremento de las lluvias, sobre todo a partir del domingo en la tarde, la noche, el lunes y todavía el martes" Gloria Ceballos Directora del Indomet “

La funconaria explicó que el sistema no tendrá necesariamente una incidencia directa como ciclón tropical sobre el territorio dominicano.

En cambio, se posicionará como una baja presión al norte del país, próxima al Canal de los Vientos, y favorecerá la formación de una vaguada que mantendrá la inestabilidad atmosférica.

Esto provocará lluvias durante varios días en diferentes regiones del país, acompañadas en algunos puntos de ráfagas de viento.

Entre 50 y 75 milímetros de lluvia

Ceballos indicó que los modelos meteorológicos manejados por Indomet proyectan acumulados de entre 2 y 3 pulgadas de lluvia, equivalentes a unos 50 a 75 milímetros, durante el período de mayor incidencia.

Los acumulados se producirían en diferentes zonas del territorio nacional, comenzando por las regiones este y noreste, debido a que la onda tropical se desplaza desde el este hacia el oeste.

Posteriormente, las lluvias podrían extenderse hacia otras áreas, incluyendo la cordillera Central, el norte y el sureste del país.

"Vamos a tener durante varios días lluvias, no por la incidencia directa, sino porque se va a posicionar como una baja presión al norte nuestro y va a seguir generando inestabilidad atmosférica", explicó la meteoróloga.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/f05b49c0-9a79-4a08-acc3-9160e8fac09a-98758027.jpg Las autoridades siguen de cerca el desplazamiento de la ornda tropical causada por los remanentes de Dolly. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

COE activa plan de contingencia

Ante este panorama, el director del Centro de Operaciones de Emergencias, Edwin Olivares, informó que el organismo activó su plan de contingencia para hacer frente al evento hidrometeorológico.

Olivares aclaró que la rueda de prensa no busca generar alarma entre la población, sino llamar a los ciudadanos a mantenerse atentos a la evolución del fenómeno durante el fin de semana.

"Quisimos trabajar hoy, un viernes, con mucho tiempo de anticipación para llevar este mensaje a la ciudadanía", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/112ccbf4-687f-4bbd-8982-7b9b4f9d96b7-25222832.jpg Erdwin Olivares, director del COE. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

El funcionario indicó que los equipos técnicos del COE y de Indomet darán seguimiento al evento "día a día, momento a momento", y adelantó que a partir de este sábado comenzarían a regir las alertas que correspondan de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas.

Explicó que el plan de contingencia implica la activación de las instituciones que integran el sistema de respuesta, así como los preparativos necesarios para reforzar o preposicionar recursos en las zonas donde sean requeridos una vez sean emitidas las alertas.

Olivares exhortó a la población a no desconectarse de los canales oficiales del COE y de Indomet durante el fin de semana, con el propósito de recibir información actualizada y de primera mano sobre las condiciones del tiempo.

¿Por que se debilitó Dolly?

Ceballos recordó que Indomet mantenía bajo vigilancia desde hacía varios días una onda tropical que salió de África y que posteriormente se convirtió en la tormenta tropical Dolly, la cuarta nombrada de la actual temporada ciclónica.

Sin embargo, el sistema perdió sus características de tormenta tropical durante la mañana de este viernes al quedar expuesto a condiciones ambientales poco favorables para su desarrollo.

La funcionaria precisó que, aunque ya no posee un centro definido y se clasifica nuevamente como una activa onda tropical, el sistema todavía presenta vientos con fuerza de tormenta, de unos 65 kilómetros por hora, que irán disminuyendo progresivamente.

Ceballos señaló que la activa onda tropical también producirá lluvias importantes en el arco de las Antillas Menores mientras continúa su desplazamiento hacia el oeste.