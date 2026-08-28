Onda tropical se aleja de República Dominicana y el clima continuará caluroso este viernes

Personas se protegen del sol con sombrillas mientras caminan por una acera en la avenida Abraham Lincoln, Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este viernes que el ambiente continuará caluroso y que la onda tropical que incidió sobre el territorio nacional se aleja, localizándose actualmente sobre la porción occidental de Haití.

De acuerdo con el organismo, debido a la ligera humedad sobre el área y a la influencia del viento predominante del este/noreste, continuarán registrándose algunos chubascos en horas de la mañana en Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hato Mayor, El Seibo, San Cristóbal, San José de Ocoa, Barahona, Azua y Pedernales, entre otras zonas aledañas.

Durante la tarde, se producirán aguaceros locales y posibles tronadas en poblados de Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, San Juan, Santiago Rodríguez y Elías Piña. Según el Indomet, estas precipitaciones podrían extenderse hasta entrada la noche.

Temperaturas continuarán elevadas

El organismo meteorológico indicó que las temperaturas continuarán calurosas, acompañadas de una sensación térmica sofocante. Las mínimas estarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 34 °C y 36 °C.

Ante estas condiciones, recomendó tomar agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de evitar la exposición directa al sol sin la debida protección.

El Indomet afirmó que los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

Tormenta tropical Dolly

La entidad informó que la Tormenta Tropical Dolly, está localizada actualmente a unos 1,840 kilómetros al este de Martinica, en las Antillas Menores con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 39 km/h.

Por su ubicación y trayectoria pronosticada, el organismo meteorológico exhortó a la población en general a mantenerse atenta a la evolución y desarrollo de este sistema tropical.

Disminuirá el polvo del Sahara este sábado

Para este sábado, el Indomet pronostica una disminución en la concentración de polvo sahariano. Esta condición permitirá que la interacción del viento moderado del este, el acercamiento de una nueva onda tropical y la incidencia de una vaguada en altura generen aumentos de la nubosidad con chubascos o aguaceros locales y tronadas en puntos de las regiones sureste, noreste y centro del país, como son: San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, Hato Mayor, Monte Plata y La Vega.

Estas precipitaciones serán más frecuentes en la tarde y noche.

Para el domingo, el organismo prevé el ingreso nuevamente de concentraciones ligeras de polvo del Sahara, condición que limitará el contenido de humedad y favorecerá un ambiente generalmente seco. Pese a que las lluvias serán escasas, el organismo pronostica ligeros chubascos durante la tarde, hacia poblados de las regiones sureste, noreste y la cordillera Central.