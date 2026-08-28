Los remanentes de la tormenta tropical Dolly provocarán un incremento de las lluvias y algunas ráfagas de viento sobre República Dominicana desde la tarde del domingo y sus efectos podrían prolongarse hasta el martes, informó Gloria Ceballos, directora del Instituto Dominicano de Meteorología.

Ceballos explicó que Dolly perdió este viernes sus características de tormenta tropical y volvió a convertirse en una activa onda tropical debido a condiciones atmosféricas desfavorables.

"A pesar de que es una activa onda tropical, va a provocar acumulados de lluvia importantes en el arco de las Antillas Menores", señaló la meteoróloga durante una intervención junto al Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Ceballos señaló, advirtiendo todavía la distancia del fenómeno atmosférico, que podrían caer en algunas zonas del país entre dos y tres pulgadas del país.

El sistema continúa desplazándose rápidamente hacia el oeste, a unos 41 kilómetros por hora, y todavía mantiene vientos de hasta 65 kilómetros por hora, aunque estos disminuirán paulatinamente.

La principal diferencia respecto a cuando era una tormenta tropical es que Dolly perdió su centro definido de circulación.

Según Ceballos, desde prácticamente su formación el fenómeno tuvo que enfrentarse a una masa de aire seco y polvo, además de vientos cortantes presentes en los niveles medios y altos de la atmósfera.

"Tuvo como una especie de lucha contra esa masa de aire seco y contra los vientos cortantes", explicó.

Estas condiciones impidieron que Dolly mantuviera su organización como ciclón tropical y terminaron degradándola nuevamente a onda tropical.

Sin embargo, Meteorología advirtió que la pérdida de categoría no significa que el sistema haya dejado de representar un factor importante para las condiciones del tiempo en el Caribe.

Lluvias desde el domingo

Para República Dominicana, los efectos comenzarán a sentirse principalmente durante la tarde y noche del domingo.

Ceballos indicó que las lluvias continuarán durante el lunes y todavía podrían registrarse el martes.

"Para nosotros representará incremento de las lluvias, sobre todo a partir del domingo, domingo en la tarde, la noche, el lunes y todavía el martes", afirmó.

La meteoróloga explicó que posteriormente el sistema podría posicionarse como una zona de baja presión al norte del territorio dominicano, próximo al canal de los Vientos.

A partir de esa baja presión se formaría una vaguada que mantendría condiciones favorables para las precipitaciones incluso después del paso de la onda tropical.

"La semana que viene, a partir del domingo en la tarde-noche, vamos a tener lluvias y algunas ráfagas de viento producto de la incidencia de esa activa onda tropical", reiteró.

Dolly llegó a convertirse en la cuarta tormenta nombrada de la temporada ciclónica, aunque hasta el momento ninguno de estos sistemas ha incidido directamente sobre República Dominicana como ciclón tropical.

Meteorología mantiene el seguimiento de la onda debido a las lluvias que puede generar durante su desplazamiento por el Caribe y la posterior formación de la vaguada al norte del país.