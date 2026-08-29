Se esperan aguaceros y tronadas la tarde de este sábado en varias provincias por onda tropical

El clima en RD estará dominado por los efectos de una onda tropical y se esperan aguaceros y tronadas para la tarde de este sábado 29 de agosto del 2026. ( DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una onda tropical incrementará la humedad sobre el territorio nacional, favoreciendo la ocurrencia de aguaceros dispersos y tronadas aisladas durante la tarde de este sábado.

Durante las horas matutinas predominará un cielo con nubes dispersas y pocas precipitaciones en la mayoría de las provincias. Sin embargo, a partir del mediodía aumentará la nubosidad debido al incremento de la humedad asociado con la onda tropical.

Las lluvias se extenderán hasta las primeras horas de la noche, principalmente sobre el Gran Santo Domingo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan, Elías Piña y Dajabón.

En el Distrito Nacional se esperan incrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados, mientras que en Santo Domingo Norte se pronostican aguaceros dispersos y tronadas aisladas. En Santo Domingo Oeste habrá aguaceros aislados y en Santo Domingo Este se registrarán incrementos nubosos durante la tarde.

Las temperaturas continuarán calurosas, con mínimas entre 24 °C y 26 °C y máximas entre 34 °C y 36 °C en Santo Domingo.

Remanentes de Dolly bajo vigilancia

El Indomet informó que mantiene bajo vigilancia una onda tropical, correspondiente a los remanentes de la tormenta tropical Dolly, ubicada a varios cientos de kilómetros al este de las Antillas Menores.

Aunque la probabilidad de que el sistema alcance nuevamente la categoría de ciclón tropical es menor al 10 % durante los próximos días, se espera que produzca fuertes lluvias sobre el noreste y norte del Caribe.

La institución indicó que, debido a su ubicación y desplazamiento futuro, es importante dar seguimiento a su evolución.

Asimismo, vigila otro disturbio ubicado sobre el Golfo de América, con bajo potencial para convertirse en ciclón tropical durante los próximos días. Por su posición y desplazamiento, este sistema no representa peligro para República Dominicana.

Domingo con menos lluvias

Para este domingo, la onda tropical se alejará del área de pronóstico y una masa de aire más seca predominará sobre el país, por lo que se esperan pocas lluvias durante las horas matutinas y vespertinas.

No obstante, durante la noche, los remanentes de Dolly se acercarán gradualmente, generando aguaceros aislados y tronadas, principalmente en el noreste, sureste y la Cordillera Central.

En Santo Domingo se esperan chubascos durante la tarde, mientras que en el Distrito Nacional podrían registrarse chubascos aislados.

Lluvias aumentarán el lunes

El Indomet pronosticó que desde la madrugada del lunes se producirán aguaceros dispersos sobre las costas noreste y sureste del país debido a la cercanía de la activa onda tropical.

Las precipitaciones continuarán durante la mañana y se extenderán hacia localidades de la Cordillera Central y el norte del territorio.

Durante la tarde se esperan aguaceros ocasionalmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Recomiendan protegerse del calor

Ante las altas temperaturas y la presencia de partículas de polvo del Sahara, Meteorología recomendó a la población ingerir agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, así como evitar la exposición directa al sol sin la debida protección.

También recordó que los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

El pronóstico es válido desde las 6:00 de la mañana de este sábado 29 de agosto hasta las 6:00 de la mañana del lunes 31 de agosto de 2026.