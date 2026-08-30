El COE aumenta las provincias en alerta verde por onda tropical

Mapa de las provincias en alerta verde. ( CEDIDO POR EL COE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió este domingo a 10 las provincias en alerta verde debido a los aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que se esperan debido a una onda tropical.

De acuerdo con el boletín emitido a las 5:00 de la tarde en coordinación con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las demarcaciones bajo alerta son El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia, La Romana, Monte Plata, Samaná, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

La actualización incorpora a Monte Plata, Sánchez Ramírez y San Cristóbal en la lista de demarcaciones que habían sido colocadas bajo alerta durante la mañana.

Hasta 75 milímetros de lluvia

El COE informó que en las zonas bajo alerta podrían registrarse acumulados de lluvia de entre 50 y 75 milímetros, con posibilidad de inundaciones urbanas, principalmente en zonas bajas y vías de tránsito.

Las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas y vientos moderados, con ráfagas ocasionales. En ese sentido, el organismo mantiene el llamado a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las recomendaciones de las autoridades ante la evolución de las condiciones meteorológicas.

Restricciones para embarcaciones

Las autoridades también emitieron recomendaciones debido a las condiciones marítimas previstas durante las próximas 24 a 72 horas.

En la costa atlántica, desde Cabo Engaño hasta Cabo Francés Viejo, el COE recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto. Mientras que desde la isla Saona hasta Cabo Engaño, se exhorta a navegar cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro debido a la presencia de vientos y olas anormales.

Ante las lluvias previstas, el organismo de emergencias recomendó a la población no cruzar ríos, arroyos, cañadas crecidas ni calles inundadas.

También pidió evitar permanecer debajo de árboles o estructuras inestables y asegurar objetos sueltos en exteriores que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento.