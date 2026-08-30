En alerta siete provincias y el Distrito Nacional por posibles lluvias de onda tropical

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este domingo en alerta verde al Distrito Nacional y siete provincias. ( IMAGEN DE ARCHIVO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este domingo en alerta verde al Distrito Nacional y siete provincias, entre ellas Santo Domingo, ante los efectos indirectos de una onda tropical que podría generar aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en horas de la tarde de este domingo y mañana, lunes.

Las demarcaciones bajo alerta son La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Samaná y Santo Domingo, así como el Distrito Nacional, de acuerdo con la emisión del COE de las 11:00 de la mañana de este 30 de agosto.

La medida fue adoptada de manera preventiva a partir del boletín meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que advierte sobre la posibilidad de lluvias capaces de producir inundaciones urbanas, principalmente en zonas bajas y vías de tránsito.

Acumulados de hasta 75 milímetros

El COE prevé acumulados de entre 50 y 75 milímetros en las provincias incluidas en la alerta.

Además de las precipitaciones, el COE advierte sobre vientos moderados y ráfagas ocasionales que podrían provocar afectaciones, por lo que recomendó a la población asegurar objetos que permanezcan sueltos en exteriores.

La onda tropical comenzará a afectar de manera indirecta el territorio dominicano y las autoridades mantienen vigilancia permanente de su evolución en coordinación con el Indomet.

Ante las condiciones previstas, el organismo pidió no cruzar ríos con altos niveles de agua ni calles inundadas y evitar permanecer debajo de árboles o estructuras que puedan resultar inestables debido a las ráfagas de viento.

También recomendó identificar previamente rutas de evacuación y zonas seguras, mantener preparada una mochila de emergencia con suministros para 72 horas, revisar el Plan Familiar de Respuesta y seguir las orientaciones de las autoridades locales.

Vaguada se sumará el martes

El informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) de este domingo prevé que el martes se sume a los efectos del disturbio tropical una vaguada para mantener "las condiciones propicias para que continúen los aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país".

Temperaturas seguirán altas

Sin embargo, Indomet vaticina que, pese a las lluvias, las temperaturas continuarán calurosas, con una sensación térmica sofocante.

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