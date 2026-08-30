Indomet pronostica lluvias en algunas partes del país por la aproximación de los remanentes de Dolly

Imagen de los remanentes de Dolly a las 8:00 AM del domingo 30 de agosto. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DEL CENTRO NACIONAL DE HURACANES DE ESTADOS UNIDOS. )

El acercamiento de una activa onda tropical asociada a los remanentes de Dolly provocará un aumento de las lluvias y las tormentas eléctricas durante la tarde de este domingo en distintas zonas de República Dominicana.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, aunque durante la mañana predominarán condiciones de escasas precipitaciones en gran parte del territorio nacional, el panorama comenzará a deteriorarse conforme avance la tarde.

El organismo prevé chubascos dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre localidades de las regiones noreste y sureste, así como sectores de la cordillera Central.

Entre las provincias bajo aviso figuran Samaná, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, el Gran Santo Domingo y San Cristóbal, además de otras localidades cercanas.

Indomet indicó que durante la noche las precipitaciones se concentrarán principalmente en zonas costeras del noreste y sureste del país.

Los remanentes de Dolly

Los remanentes de la tormenta tropical Dolly avanzan este domingo hacia el oeste del Caribe convertidos en una fuerte onda tropical y se espera que comiencen a incidir con mayor fuerza sobre la República Dominicana durante el lunes, según las proyecciones oficiales del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Dolly ya no es un ciclón tropical. Sin embargo, el sistema conserva una amplia zona de aguaceros y tormentas eléctricas que este domingo afecta a Puerto Rico, las Islas Vírgenes y sectores del norte de las Antillas Menores.

La onda se mueve rápidamente hacia el oeste y oeste-noroeste a unos 40 kilómetros por hora. El NHC considera prácticamente nula la posibilidad de que vuelva a convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas.

Para República Dominicana, el principal riesgo está asociado a las lluvias, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y un posible deterioro de las condiciones marítimas.

Medidas de precaución

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas y adoptar precauciones, especialmente en áreas vulnerables a inundaciones urbanas y acumulaciones de agua.