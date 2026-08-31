La capital y 20 provincias están en alerta por las lluvias

Inundaciones urbanas provocadas por las lluvias en la Av. Kenndy del Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la noche de este lunes que elevó a alerta amarilla a la provincia Peravia, mientras se mantienen en este nivel el Gran Santo Domingo, Monte Plata y San Cristóbal.

Asimismo, actualizó a 16 las provincias en alerta verde debido a los remanentes de la activa onda tropical que genera fuertes lluvias, tronadas y posibles ráfagas de viento en distintas partes del territorio nacional.

Conforme al COE, las provincias en alerta verde son El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia, La Romana, María Trinidad Sánchez, Dajabón, Montecristi, Samaná, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Espaillat, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Valverde y Azua.

De acuerdo con el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), se esperan acumulados de lluvia de entre 50 y 100 milímetros, con valores superiores en puntos aislados, que podrían generar inundaciones urbanas en zonas bajas y vías de tránsito.

Inundaciones en Santo Domingo

En un recorrido, Diario Libre pudo evidenciar que los aguaceros de este lunes han generado inundaciones urbanas en las avenidas John F. Kennedy, Winston Churchill, Dr. Fernando Alberto Defilló, Anacaona, Núñez de Cáceres y Luperón, del Distrito Nacional.

Recomendaciones

Asimismo, se esperan vientos moderados y ráfagas ocasionales que podrían ocasionar afectaciones.

En este sentido, el COE recomendó asegurar los objetos sueltos en exteriores.

Asimismo, el organismo hizo un llamado a la ciudadanía a no cruzar ríos ni calles inundadas, identificar rutas de evacuación y zonas seguras. Además, revisar y activar un plan familiar de respuesta en caso de emergencia.

Exhortó, además, a la población a evitar permanecer bajo árboles o estructuras inestables, tener lista una mochila de emergencia de 72 horas y seguir todas las indicaciones de las autoridades locales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/01/whatsapp-image-2026-08-31-at-101322-pm-3e234fc7.jpeg Provincias en alerta. (INFOGRAFÍA CEDIDA POR EL COE)