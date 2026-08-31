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alerta amarilla Peravia
alerta amarilla Peravia

La capital y 20 provincias están en alerta por las lluvias

Se reportan inundaciones urbanas en varias avenidas del Distrito Nacional

El país está bajo los efectos de una vaguada y una onda tropical

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    La capital y 20 provincias están en alerta por las lluvias
    Inundaciones urbanas provocadas por las lluvias en la Av. Kenndy del Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la noche de este lunes que elevó a alerta amarilla a la provincia Peravia, mientras se mantienen en este nivel el Gran Santo Domingo, Monte Plata y San Cristóbal.

    Asimismo, actualizó a 16 las provincias en alerta verde debido a los remanentes de la activa onda tropical que genera fuertes lluvias, tronadas y posibles ráfagas de viento en distintas partes del territorio nacional.

    Conforme al COE, las provincias en alerta verde son El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia, La Romana, María Trinidad Sánchez, Dajabón, Montecristi, Samaná, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Espaillat, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Valverde y Azua.

    De acuerdo con el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), se esperan acumulados de lluvia de entre 50 y 100 milímetros, con valores superiores en puntos aislados, que podrían generar inundaciones urbanas en zonas bajas y vías de tránsito.

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    Recomendaciones

    Asimismo, se esperan vientos moderados y ráfagas ocasionales que podrían ocasionar afectaciones.

    • En este sentido, el COE recomendó asegurar los objetos sueltos en exteriores.

    Asimismo, el organismo hizo un llamado a la ciudadanía a no cruzar ríos ni calles inundadas, identificar rutas de evacuación y zonas seguras. Además, revisar y activar un plan familiar de respuesta en caso de emergencia.

    Exhortó, además, a la población a evitar permanecer bajo árboles o estructuras inestables, tener lista una mochila de emergencia de 72 horas y seguir todas las indicaciones de las autoridades locales.

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    Infografía
    Provincias en alerta. (INFOGRAFÍA CEDIDA POR EL COE)
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