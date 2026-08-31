COE mantiene alerta amarilla para el Gran SD y amplía a 14 las provincias en verde

En horas de la tarde hubo inundaciones urbanas en Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta amarilla al Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Cristóbal y Monte Plata, mientras esta noche amplió a 14 el número de provincias bajo alerta verde ante las lluvias que genera una vaguada combinada con una onda tropical.

La actualización se produce mientras las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones atmosféricas en coordinación con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet). En estos momentos, llueve fuerte en Santo Domingo.

En alerta verde fueron incluidas El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia, La Romana, María Trinidad Sánchez, Dajabón, Montecristi, Peravia, Samaná, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Espaillat y Puerto Plata.

Con esta actualización, más de la mitad del país permanece bajo algún nivel de alerta.

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Se esperan hasta 75 milímetros de lluvia

De acuerdo con el boletín meteorológico utilizado por el COE, en las zonas bajo alerta se prevén acumulados de lluvia de entre 50 y 75 milímetros, con posibilidad de generar inundaciones urbanas, principalmente en áreas bajas y vías de tránsito.

También se esperan vientos moderados y ráfagas ocasionales que podrían ocasionar afectaciones, por lo que las autoridades recomiendan asegurar objetos sueltos en exteriores.

El escenario meteorológico se mantiene bajo vigilancia debido a la combinación de sistemas que han provocado un incremento de la humedad e inestabilidad atmosférica sobre el territorio dominicano.

COE pide evitar zonas inundadas

Ante la posibilidad de inundaciones urbanas, el organismo de emergencia exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos y cañadas crecidos ni calles inundadas, debido al riesgo que representa el aumento repentino del caudal.

También recomendó evitar permanecer debajo de árboles o estructuras inestables durante las ráfagas de viento, identificar rutas de evacuación y zonas seguras y mantener preparada una mochila de emergencia con suministros para 72 horas.

El COE pidió además revisar y activar los planes familiares de respuesta y mantenerse atentos a los boletines oficiales y las instrucciones de las autoridades locales.