El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este lunes que mantiene el nivel de alerta verde para diez provincias, debido a las lluvias que continúan afectando distintos puntos del territorio nacional como consecuencia de los remanentes de la tormenta tropical Dolly y la incidencia de una onda tropical.

Las provincias bajo alerta son el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia, La Romana, Monte Plata, Samaná, San Cristóbal, San Pedro de Macorís y Sánchez Ramírez.

Ante las condiciones meteorológicas, el organismo de emergencia, a través del coronel Donato Tejada, quien se desempeña como asistente del director, exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y adoptar las medidas de precaución necesarias, especialmente en las zonas donde suelen registrarse inundaciones repentinas.

Tejada instó a la ciudadanía a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten o puedan presentar grandes volúmenes de agua, debido al riesgo que representan las crecidas repentinas.

El COE, además, mantiene disponible la línea 809-472-0909 para reportar situaciones de emergencia.

Según el predictor meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Henry Agramonte, como consecuencia de los remanentes de la tormenta tropical podrían registrarse acumulados de entre 50 y 75 milímetros de lluvia, principalmente en las regiones norte y nordeste.

De acuerdo con el especialista, las precipitaciones continuarán durante este lunes y podrían intensificarse este martes.

Truenos y mucho viento

De acuerdo con el Indomet, los aguaceros asociados a los remanentes de Dolly podrían ser localmente moderados a fuertes y estar acompañados de tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.

Desde las primeras horas de este lunes se han registrado aguaceros en localidades de La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, el Gran Santo Domingo y San Cristóbal.