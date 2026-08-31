VIDEO | El COE mantiene a 11 provincias en alerta verde por lluvias asociadas a los remanentes de Dolly
Entre las provincias afectadas se encuentran el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y La Altagracia
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este lunes que mantiene el nivel de alerta verde para diez provincias, debido a las lluvias que continúan afectando distintos puntos del territorio nacional como consecuencia de los remanentes de la tormenta tropical Dolly y la incidencia de una onda tropical.
Las provincias bajo alerta son el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia, La Romana, Monte Plata, Samaná, San Cristóbal, San Pedro de Macorís y Sánchez Ramírez.
Ante las condiciones meteorológicas, el organismo de emergencia, a través del coronel Donato Tejada, quien se desempeña como asistente del director, exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y adoptar las medidas de precaución necesarias, especialmente en las zonas donde suelen registrarse inundaciones repentinas.
Tejada instó a la ciudadanía a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten o puedan presentar grandes volúmenes de agua, debido al riesgo que representan las crecidas repentinas.
El COE, además, mantiene disponible la línea 809-472-0909 para reportar situaciones de emergencia.
- Según el predictor meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Henry Agramonte, como consecuencia de los remanentes de la tormenta tropical podrían registrarse acumulados de entre 50 y 75 milímetros de lluvia, principalmente en las regiones norte y nordeste.
De acuerdo con el especialista, las precipitaciones continuarán durante este lunes y podrían intensificarse este martes.
Truenos y mucho viento
De acuerdo con el Indomet, los aguaceros asociados a los remanentes de Dolly podrían ser localmente moderados a fuertes y estar acompañados de tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.
Desde las primeras horas de este lunes se han registrado aguaceros en localidades de La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, el Gran Santo Domingo y San Cristóbal.