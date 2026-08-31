Erupción en Indonesia y cientos de sismos en Colombia ponen bajo vigilancia varias zonas volcánicas

Una fotografía facilitada por la Agencia Geológica de Indonesia muestra al monte Sinabung expulsando material volcánico al aire durante una erupción en Karo, Sumatra del Norte, Indonesia. ( EFE/EPA/AGENCIA GEOLÓGICA DE INDONESIA )

El volcán Sinabung lanzó este lunes una columna de ceniza de 3,500 metros, mientras Puracé permanece en alerta naranja tras registrar unos 472 terremotos

La actividad registrada durante los últimos días en distintos volcanes del planeta ha colocado bajo vigilancia zonas de Indonesia, Colombia, Vanuatu y Rusia, aunque los organismos científicos no han reportado evidencia de que estos fenómenos estén relacionados entre sí ni de que exista una escalada volcánica excepcional a escala mundial.

El episodio más reciente ocurrió este lunes 31 de agosto en Indonesia. El monte Sinabung, situado en la provincia de Sumatra Septentrional, entró en erupción alrededor de las 10:17 de la mañana, hora local, y expulsó una columna de ceniza de aproximadamente 3,500 metros sobre su cima.

La Agencia Geológica indonesia elevó posteriormente la actividad del volcán de nivel II a nivel III, denominado Siaga o alerta.

Antes de la erupción, los instrumentos registraron una secuencia de 85 terremotos volcánicos, un evento relacionado con emisiones y un tremor armónico.

Fase inicial

Las autoridades indonesias advirtieron que el episodio podría representar una fase inicial y que no puede descartarse una erupción de mayor magnitud. Hasta las primeras horas posteriores al evento no se habían reportado víctimas ni interrupciones de vuelos.

La actividad del Sinabung coincide con una intensa secuencia sísmica alrededor del volcán Puracé, en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano informó que entre la tarde del 29 y la tarde del 30 de agosto se contabilizaron alrededor de 472 terremotos asociados al fracturamiento de roca.

Los movimientos se localizaron principalmente entre 10 y 15 kilómetros al noreste del volcán, a profundidades de entre ocho y 12 kilómetros respecto de su cima. Dieciocho de los eventos alcanzaron magnitud 2 o superior y varios fueron sentidos por habitantes de la región.

El Puracé continúa en estado de alerta naranja, nivel establecido desde principios de agosto debido a cambios en diferentes parámetros de vigilancia.

La alerta naranja, sin embargo, no significa que una erupción sea inevitable. El propio Servicio Geológico Colombiano ha señalado que el comportamiento puede fluctuar y que el nivel refleja cambios importantes en la actividad del volcán que requieren vigilancia reforzada.

Otro episodio destacado ocurrió en Vanuatu. El volcán Ambae produjo el 25 de agosto una columna de ceniza que alcanzó aproximadamente 16.5 kilómetros sobre el nivel del mar, de acuerdo con el Departamento de Meteorología y Geopeligros de Vanuatu y el Centro de Avisos de Ceniza Volcánica de Wellington, cuyos datos fueron recopilados por el programa conjunto Smithsonian-USGS.

La altura de la columna hizo especialmente relevante el fenómeno para la aviación. Ambae permanece en nivel de alerta 3, en una escala de cinco, y las autoridades mantienen restricciones dentro de un radio de tres kilómetros alrededor de los respiraderos activos del lago Voui.

En la península rusa de Kamchatka también continúa activo el Klyuchevskoy. Entre el 20 y el 26 de agosto produjo columnas de ceniza de hasta seis kilómetros sobre el nivel del mar, algunas de las cuales se desplazaron hasta 500 kilómetros.

El código de color para la aviación se mantuvo en naranja, el segundo más elevado de una escala de cuatro niveles.

El Programa Global de Vulcanismo del Smithsonian señala que normalmente existen entre 40 y 50 erupciones consideradas continuas y que alrededor de 20 volcanes pueden estar efectivamente en erupción en cualquier día.

De hecho, el informe diario Smithsonian-USGS correspondiente al 28 de agosto incluía 36 volcanes con reportes de actividad, de los cuales 23 estaban asociados a erupciones consideradas continuas.