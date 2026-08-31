Las lluvias registradas la tarde y noche de este lunes provocaron inundaciones urbanas en distintos puntos de Santo Domingo, dificultando el tránsito vehicular y dejando varios carros y yi

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/01/whatsapp-image-2026-08-31-at-105846-pm1-868dca34.jpeg Los conductores tenían que reducir la velocidad. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/01/whatsapp-image-2026-08-31-at-105845-pm-d9259ad9.jpeg Muchas calles resultaron inundadas por las lluvias. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) ‹ >

petas varados en medio de calles y avenidas anegadas.

En un recorrido hecho por Diario Libre se pudo evidenciar que dentro de las zonas afectadas figuran las avenidas Churchill, Sarasota, Luperón, Malecón, Independencia, Kennedy, Defilló y San Martín, vías donde había acumulaciones de agua que complicaron el desplazamiento de los conductores.

En algunos tramos, los vehículos tuvieron dificultades para atravesar los grandes charcos formados sobre las vías, mientras el agua cubría parte de las calles y obligaba a los conductores a reducir la velocidad o buscar rutas alternas. Algunos vehículos se quedaron y tuvieron que ser empujados por personas.

Las lluvias son producto de los remanentes de una activa onda tropical que están generando tronadas y ráfagas de viento en distintas partes del territorio nacional.

Reporte del COE

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó ese lunes a alerta amarilla a la provincia Peravia, mientras se mantiene en este nivel el Gran Santo Domingo, Monte Plata y San Cristóbal.

Asimismo, actualizó a 16 las provincias en alerta verde debido a los remanentes del fenómeno que genera fuertes lluvias, tronadas y ráfagas de viento en distintas partes del territorio nacional.

Conforme al COE, las provincias en alerta verde son El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia, La Romana, María Trinidad Sánchez, Dajabón, Montecristi, Samaná, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Espaillat, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Valverde y Azua.

Dijo que se esperaban acumulados de lluvia de entre 50 y 100 milímetros, con valores superiores en puntos aislados, que podrían generar inundaciones urbanas en zonas bajas y vías de tránsito.

Recomendaciones

El organismo hizo un llamado a la ciudadanía a no cruzar ríos ni calles inundadas, identificar rutas de evacuación y zonas seguras. Además, revisar y activar un plan familiar de respuesta en caso de emergencia.

Exhortó, además, a la población a evitar permanecer bajo árboles o estructuras inestables, tener lista una mochila de emergencia de 72 horas y seguir todas las indicaciones de las autoridades locales.