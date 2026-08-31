Google envía alertas a ciudadanos por riesgo de inundaciones en el Gran Santo Domingo

Conductores transitan por una calle inundada en Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Google envió la tarde de este lunes mensajes de alerta por inundaciones para el Gran Santo Domingo, ante las lluvias asociadas a una vaguada y la humedad dejada por una onda tropical.

“Se recomienda a los ciudadanos dominicanos y turistas estar informados sobre los boletines del Centro Nacional de Pronósticos. Los residentes de áreas bajas en las provincias afectadas deben desplazarse a zonas altas o albergues habilitados”, reza el mensaje enviado vía celular a ciudadanos, que muestra en un mapa la demarcación bajo alerta.

“Evite transitar durante inundaciones y lluvias fuertes, y no conduzca en áreas inundadas. Si su vehículo queda atrapado, abandónelo rápidamente. Manténgase al tanto de las actualizaciones en los medios locales”, añade el mensaje, que cita como fuente al Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/324d98c1-3a46-4b63-bcd6-43fe7d0c3e34-470a1988.jpg Captura de pantalla de la aleta enviada por Google.

El mensaje indica, además, que se esperan acumulados de precipitaciones de entre 50 y 100 milímetros, “pudiendo ser superiores en lugares aislados”.

Google Flood Hub

Google, a través de Google Research, ha desarrollado modelos de inteligencia artificial para pronosticar inundaciones fluviales y repentinas en zonas urbanas, debido a las pérdidas humanas y económicas que estos fenómenos provocan cada año en el mundo.

Uno de estos recursos es Flood Hub, “que muestra mapas de inundaciones, tendencias hídricas y pronósticos de inundaciones en tiempo real basados en nuestros modelos de IA y fuentes de datos globales”.

Google señala que Flood Hub está diseñado para satisfacer las necesidades de gobiernos, organizaciones locales de ayuda y comunidades directamente afectadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/whatsapp-image-2026-08-31-at-62938-pm-6e0b028f.jpeg Vista del mapa de Santo Domingo en mensaje de alerta. (GOOGLE)

Alertas del COE

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) incrementó este lunes los niveles de alerta en 14 demarcaciones ante la posibilidad de inundaciones provocadas por las lluvias asociadas a una onda tropical, una vaguada y los remanentes de la tormenta Dolly.

El Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Cristóbal y Monte Plata fueron colocados en alerta amarilla, mientras que otras diez provincias permanecen bajo alerta verde.

En alerta verde se encuentran El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia, La Romana, María Trinidad Sánchez, Peravia, Samaná, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís y Sánchez Ramírez.

La actualización fue emitida a la 1:30 p. m.

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