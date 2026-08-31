Onda tropical se aleja y dejará lluvias en varias provincias; temperaturas seguirán calurosas

Motorista se desplaza en un día de lluvia por una de las avenidas del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para este lunes aguaceros dispersos en varias localidades del país y un ambiente caluroso, con temperaturas mínimas entre 24 °C y 26 °C y máximas entre 34 °C y 36 °C.

De acuerdo con el organismo, una vaguada interactúa con una onda tropical que se aleja sobre aguas del mar Caribe, generando algunos nublados acompañados de aguaceros en localidades de las regiones sureste y nordeste.

Las lluvias se registran en Samaná, La Altagracia, El Seibo, Monte Plata y María Trinidad Sánchez, entre otras.

Para la noche se espera que las lluvias se intensifiquen acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, y que se extiendan hacia localidades de Hermanas Mirabal, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, Puerto Plata, Azua, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Baoruco, Barahona, Pedernales y el Gran Santo Domingo, entre otras provincias.

Vigilan onda tropical

El Indomet informó que mantiene bajo vigilancia una onda tropical asociada a los remanentes de la tormenta tropical Dolly, localizada al este de Puerto Rico.

Su probabilidad de alcanzar la categoría de ciclón tropical es baja, inferior al 20 %. Sin embargo, se espera que produzca lluvias en sectores del nordeste y norte del Caribe durante los próximos días.

Por su ubicación y desplazamiento previsto, el organismo recomienda dar seguimiento a su evolución.

En su informe del tiempo, la entidad meteorológica comunicó sobre otro disturbio ubicado sobre el Golfo de América, con un potencial de 70 % para alcanzar la categoría de ciclón tropical durante las próximas 48 horas o los siguientes siete días.

Por su posición y desplazamiento previsto, este sistema no representa peligro para el país.

La onda tropical se aleja

Para este martes, se prevé que la onda tropical haya salido del área de pronóstico. No obstante, la humedad remanente tras su paso, combinada con los efectos de una vaguada, mantendrá condiciones favorables para incrementos nubosos durante la tarde acompañados de fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en nordeste, norte, noroeste, cordillera Central y la zona fronteriza.

Para el miércoles, la vaguada favorecerá incrementos nubosos, especialmente durante la tarde, acompañados de aguaceros dispersos y tronadas hasta las primeras horas de la noche en las regiones nordeste, sureste, cordillera Central y la zona fronteriza.