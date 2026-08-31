Remanentes de Dolly cruzan La Española con lluvias; ven baja posibilidad de que vuelva a ser ciclón

Imagen satelital de los remanentes de la tormenta tropical Dolly, divulgada por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) descrito por una vaguada superficial de baja presión que genera aguaceros y tormentas eléctricas. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DEL NHC )

Los remanentes de la tormenta tropical Dolly atraviesan este lunes el entorno de La Española sin condiciones inmediatas para volver a convertirse en ciclón tropical, pero mantienen un escenario favorable para lluvias sobre República Dominicana.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) mantiene en cerca de 0 % la probabilidad de formación durante las próximas 48 horas y en 20 % durante los próximos siete días.

El sistema, que perdió hace varios días su estructura de tormenta tropical, es descrito ahora por el NHC como una vaguada superficial de baja presión que genera aguaceros y tormentas eléctricas desde La Española hacia el este del Caribe.

Los remanentes continúan desplazándose rápidamente hacia el oeste y oeste-noroeste a una velocidad de entre 32 y 40 kilómetros por hora.

Las condiciones atmosféricas actuales no favorecen una reorganización mientras el sistema cruza la región. Fuertes vientos en los niveles altos de la atmósfera deberían impedir que vuelva a desarrollar una circulación cerrada durante el corto plazo.

El NHC no descarta, sin embargo, que encuentre un ambiente algo más favorable después de alejarse de República Dominicana. Algún desarrollo podría ocurrir a mediados de semana cuando los remanentes se encuentren en las proximidades del sur de Bahamas o el estrecho de Florida.

Baja posibilidad de formación

Ese escenario mantiene la posibilidad de formación en siete días en 20 %, pero no representa actualmente una amenaza ciclónica para República Dominicana.

En el país, la atención se concentra en las lluvias.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) prevé aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, debido a la humedad e inestabilidad que afectan el territorio nacional.

La combinación de los remanentes de Dolly con otros factores atmosféricos presentes sobre la región puede favorecer precipitaciones de mayor intensidad en distintas provincias durante las próximas horas.

Las autoridades mantienen vigilancia ante la posibilidad de inundaciones urbanas, crecidas de ríos y otros problemas asociados a lluvias intensas en zonas vulnerables.