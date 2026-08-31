Los remanentes de la tormenta tropical Dolly podrían dejar entre 50 y 75 milímetros (mm) de lluvia en República Dominicana, principalmente en las regiones norte y nordeste, informó este lunes el predictor meteorológico Henry Agramonte.

De acuerdo con Agramonte, las precipitaciones continuarán durante hoy y este martes, debido a la combinación de Dolly y una onda tropical que se desplaza hacia el oeste.

El especialista del Instituto Dominicano de Meteorologia (Indomet), explicó que los acumulados más importantes se esperan hacia el norte y nordeste del territorio nacional, donde las lluvias podrían ser localmente moderadas a fuertes y estar acompañadas de tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.

Indicó, además, que desde tempranas horas de este lunes se han registrado aguaceros sobre distintas localidades, entre ellas La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, el Gran Santo Domingo y San Cristóbal.

Las lluvias se concentrarán en el norte

Agramonte señaló que, aunque las precipitaciones continuarán durante el día de hoy, mañana martes tendrán mayor incidencia sobre las regiones nordeste y norte, debido al acercamiento de los remanentes de la tormenta tropical Dolly.

Ante el pronóstico de lluvias, el Indomet mantiene varias provincias bajo alerta meteorológica por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Entre las demarcaciones bajo alerta figuran La Altagracia, El Seibo, La Romana, Hato Mayor, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo.

También se esperan aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades de Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña y San Juan, entre otras provincias.

En cuanto a las condiciones marítimas, el predictor recomendó navegar con precaución en la costa Caribeña, debido a la presencia de vientos y olas anormales, y exhortó a las embarcaciones a evitar aventurarse mar adentro.