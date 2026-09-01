Las lluvias y tormentas eléctricas continuarán este martes por incidencia de vaguada

Un hombre camina por un parque en el Distrito Nacional mientras se protege de la lluvia con una sombrilla. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este martes continuarán las lluvias en el país producto de una vaguada asociada a los remanentes de la tormenta tropical Dolly.

De acuerdo con el organismo, desde la mañana se producirán aguaceros moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento, en las provincias Hato Mayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat, Santiago, Monseñor Nouel, Duarte, La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua, Pedernales, Baoruco, San Juan y Valverde.

La entidad indicó que el ambiente seguirá caluroso, con temperaturas mínimas entre 24 °C y 26 °C y máximas entre 34 °C y 36 °C.

Chubascos para los próximos días

Para mañana miércoles, el Indomet afirmó que el área seguirá húmeda e inestable y, en combinación con la vaguada, se producirán desde horas matutinas algunos chubascos pasajeros hacia la región noreste y en poblados cercanos a la costa sur, como La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Peravia, San Cristóbal y Barahona.

Para la tarde, se espera que los efectos locales como el calentamiento diurno y orográfico, provoquen aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades de las regiones noreste, sureste, noroeste, Cordillera Central y la zona fronteriza.

El jueves, seguirá la humedad suficiente sobre la masa de aire y, unida al calentamiento diurno y la orografía local, creará un ambiente favorable para que se generen chubascos en las regiones noreste, sureste, Cordillera Central y zonas fronterizas.

En la tarde, las precipitaciones se presentarán en forma de aguaceros con tronadas y aisladas ráfagas de viento, especialmente en poblados de la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Tormenta tropical Edouard

El Indomet informó que anoche la depresión tropical número 5 alcanzó la categoría de tormenta tropical Edouard.

El fenómeno se ubica a unos 100 kilómetros al sur-sureste de Cameron, Louisiana, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h, y se mueve hacia el oeste-noroeste a unos 13 km/h. Por su posición y desplazamiento, no representan peligro para el país.