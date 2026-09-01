Las fuertes lluvias registradas durante la noche de ayer lunes y la madrugada de este martes dejaron acumulados de entre 80 y más de 100 milímetros (mm) en distintos puntos del país, informó el predictor del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Wagner Rivera.

Rivera explicó que entre las zonas donde se registraron las mayores precipitaciones se encuentran Santo Domingo Este, San Cristóbal y algunos sectores de la provincia Peravia.

En San Cristóbal, los acumulados estuvieron sobre los 100 milímetros, en sectores del Distrito Nacional se alcanzaron unos 80 milímetros y en algunas zonas de Santo Domingo Norte los registros llegaron a 100 milímetros.

De acuerdo con el pronosticador, las mayores precipitaciones ocurrieron entre las 9:00 y 9:30 de la noche del lunes y la madrugada del martes. Al alcanzar alrededor de 100 milímetros de lluvia en un período tan corto representa una cantidad "extrema" de precipitación.

El especialista indicó que las precipitaciones estuvieron asociadas a los remanentes de la tormenta tropical Dolly y a una vaguada. No obstante, señaló que los remanentes del fenómeno ya se disiparon y actualmente la vaguada continúa alejándose del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/01/descarga-2026-09-01t124657154-a220acc5.jpg Mapa de lasde precipitaciones acumuladas durante las últimas 24 horas. (FOTOGRAFÍA TOMADA DEL INDOMET)

Lluvias disminuirán

Para este martes, el Indomet prevé que persista un ambiente húmedo e inestable, condiciones que favorecerán la ocurrencia de aguaceros localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintos puntos del país.

Rivera señaló que las precipitaciones podrían presentarse en las provincia Monte Plata, San Juan, Santiago Rodríguez, Valverde y otras localidades del noroeste.

En Santiago Rodríguez y Valverde, se podrían registrarse ráfagas de viento frecuentes, por lo que llamó a los residentes de esas zonas a tomar precauciones.

Aunque se esperan aguaceros, el meteorólogo afirmó que las lluvias serán menos intensas y no alcanzarían los acumulados registrados durante la noche de ayer lunes.

Para los próximos días, el ambiente continuará húmedo y podrían registrarse aguaceros, principalmente durante la tarde debido a la combinación del viento del sureste y la vaguada.

Datos de las estaciones

En el reporte de estaciones correspondiente al período desde las 8:00 de la mañana del 30 de agosto hasta las 8:00 de la mañana de este martes, el Indomet informó que recibió datos de un total de 102 estaciones.

De ese total, 52 estaciones registraron lluvias, siendo relativamente activas a nivel nacional.

Entre las estaciones con registros de precipitaciones en 24 horas se encuentran:

Multimodal Caucedo (EMA): 31.2 milímetros .

(EMA): . Arenoso (EMA): 24.6 milímetros.

(EMA): 24.6 milímetros. Los Llanos : 24.2 milímetros .

: . El Factor (EMA): 23.9 milímetros.

(EMA): 23.9 milímetros. Villa Altagracia: 22.4 milímetros.

Llaman a racionalizar el agua

A pesar de las lluvias registradas, Rivera instó a la población a hacer un uso racional del agua.

Explicó que las precipitaciones acumuladas se encuentran por debajo de los valores normales esperados y ante una menor disponibilidad del recurso, las autoridades de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) y otras instituciones encargadas del suministro podrían tener que reducir la distribución de agua.

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