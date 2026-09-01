El COE mantiene tres provincias en alerta verde

Mapa de alertas ( FOTO SUMINISTRADA POR EL COE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene la alerta verde para tres provincias debido a la inestabilidad generada por una vaguada en el noroeste del país.

Las provincias que continúan bajo aviso son Dajabón, Valverde y Santiago Rodríguez.

El organismo informó este martes que fue retirada la alerta verde para el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, El Seibo, Peravia, Hato Mayor, Monte Plata y San José de Ocoa.

De acuerdo con el último boletín meteorológico, las condiciones del tiempo han mostrado una mejoría en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, para la zona que sigue bajo alerta, la inestabilidad asociada a una vaguada generará las condiciones para provocar aguaceros moderados, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales.

Acumulados de lluvia

Las precipitaciones registradas el lunes y la madrugada de este martes dejaron acumulados de entre 80 y más de 100 milímetros en distintos puntos del país, informó el predictor del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Wagner Rivera.

Explicó que entre las zonas donde se registraron mayores acumulados figuran Santo Domingo Este, San Cristóbal y varios sectores de la provincia Peravia.

En San Cristóbal, los acumulados superaron los 140 milímetros, mientras que en sectores del Distrito Nacional se registraron alrededor de 80 milímetros.

En las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Presidente Doctor Joaquín Balaguer, en Santo Domingo Norte, se contabilizaron 108 milímetros de lluvia.

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