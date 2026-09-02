El Caribe sigue sin condiciones favorables para la formación de ciclones

Personas se protegen del sol con sombrillas mientras caminan por una acera en la avenida Abraham Lincoln, Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El panorama meteorológico en el Atlántico y el Caribe se mantiene sin condiciones favorables para el desarrollo de nuevos sistemas ciclónicos durante los próximos días.

La información fue ofrecida por el pronosticador Julio Ordóñez, del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), quien afirmó que las condiciones atmosféricas que predominan actualmente en el Caribe han limitado la formación y evolución de los sistemas.

Ordóñez citó la cizalladura del viento y el fenómeno de El Niño como factores que dificultan el desarrollo de ciclones.

De acuerdo con el especialista, esta situación también ha limitado la duración de algunos de los sistemas que logran desarrollarse, como ocurrió con Dolly y Edouard, que se mantuvieron como tormentas durante un día.

Más ondas tropicales

A pesar de que no se prevén nuevas formaciones ciclónicas, continuarán llegando ondas tropicales durante los próximos días. Sin embargo, estas no presentan actualmente condiciones favorables para convertirse en sistemas ciclónicos.

Edouard pierde fuerza

Edouard, que anteriormente fue una tormenta tropical, se convirtió en depresión tropical después de tocar tierra en Luisiana, Estados Unidos.

Ordóñez indicó que el sistema estaría convirtiéndose en remanente durante las próximas horas, por lo que continuaría perdiendo sus características.

En su informe meteorológico de este miércoles, el Indomet señaló que Edouard se encontraba a unos 115 kilómetros al noroeste de Beaumont, Texas, Estados Unidos, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y se desplazaba hacia el nornoroeste a unos 7 km/h.

Por su posición y desplazamiento, el sistema no representa peligro para República Dominicana. Ordóñez manifestó que tampoco representa actualmente un riesgo para Estados Unidos, aunque podría dejar lluvias en algunas zonas.

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