Pronostican cielo soleado y temperaturas calurosas para este miércoles

Un motorista toma agua de una botella para hidratarse y mitigar el calor en una calle del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Para la mañana de este miércoles se espera un ambiente mayormente soleado, acompañado de nubes dispersas y temperaturas calurosas en gran parte del país.

De acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las temperaturas mínimas estarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas estarán entre 34 °C y 36 °C.

Aunque durante las primeras horas del día predominarán las condiciones estables, el organismo no se descarta la ocurrencia de algunos chubascos aislados en Samaná, Barahona y provincias cercanas.

A partir del mediodía, la combinación de la humedad y los efectos locales del calentamiento orográfico favorecerá un aumento de la nubosidad y de aguaceros moderados locales, tronadas y ráfagas de viento en distintos poblados.

Entre las zonas donde podrían presentarse estas condiciones figuran San Pedro de Macorís, municipios de Santo Domingo, Hato Mayor, Samaná, Duarte, San José de Ocoa, La Vega y Santiago.

Onda tropical

Para mañana jueves, el organismo pronostica que una onda tropical se estará acercando gradualmente al país.

Ante estas condiciones, se producirán nublados en ocasiones, aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento en localidades de San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, el sur de La Vega, el sur de Santiago, el norte de San Juan, Santiago Rodríguez y Elías Piña, desde la tarde hasta las primeras horas de la noche.

Edouard se debilita

El Indomet informó que Edouard ahora es una depresión tropical.

El sistema se ubica a unos 115 kilómetros al noroeste de Beaumont, Texas, Estados Unidos, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, y se mueve hacia el nor/noroeste a unos 7 km/h.

Por su posición y desplazamiento, no representa peligro para el país.