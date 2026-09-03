Pronostican temperaturas de hasta 36 °C y presencia de polvo del Sahara este jueves

Una mujer se resguarda del sol en una acera mientras se seca el sudor. El clima en RD estará marcado por temperaturas calurosas. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este jueves que en gran parte del territorio nacional predominará un cielo soleado y grisáceo, debido a las ligeras concentraciones de polvo del Sahara, y un ambiente caluroso.

De acuerdo con el organismo, las temperaturas mínimas estarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 34 °C y 36 °C.

El Indomet indicó que por la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, durante la tarde se esperan algunos aguaceros locales, acompañados de tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento, principalmente en Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega y Azua, entre otras localidades cercanas.

Para la noche, se prevé un cielo con pocas nubes.

Remanentes de Edouard

En su informe, la entidad meteorológica señaló que la depresión tropical Edouard se degeneró, por lo que ahora solo quedan sus remanentes, los cuales selocalizan a unos 65 kilómetros al noroeste de Dallas, Texas, Estados Unidos, con vientos máximos sostenidos de 35 km/h, mientras se desplazan hacia el nor-noroeste a unos 7 km/h.

El organismo afirmó que por su posición y desplazamiento, este sistema no representa peligro para el país.

Llega una onda tropical y seguirá el polvo del Sahara

Para este viernes, el Indomet pronostica que una masa de aire con menor contenido de humedad se establecerá sobre el área de pronóstico, y continuarán las ligeras concentraciones de partículas de polvo del Sahara.

Como consecuencia, predominará un cielo mayormente soleado, poco nuboso y calimoso, con un aspecto grisáceo y opaco.

No obstante, se prevén algunos chubascos aislados con posibles tronadas sobre Hato Mayor, Monte Plata, La Vega, Azua, San Juan y Elías Piña, principalmente durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche.

Para el sábado, una onda tropical estará incidiendo sobre el territorio nacional, provocando durante las horas de la madrugada algunos chubascos aislados en provincias de la parte oriental.

Durante la tarde, se generarían aguaceros con tronadas aisladas en varias localidades del Cibao Noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Sin embargo, en el resto del país predominará un cielo soleado, grisáceo y de aspecto opaco, con escasas precipitaciones.