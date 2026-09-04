Ambiente caluroso y escasas lluvias marcarán las condiciones del tiempo este viernes

Una mujer transita por vía de Santo Domingo cubriendose del calor. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este viernes que predominará un ambiente caluroso, con escasa nubosidad en la mayor parte del territorio nacional.

En su informe del tiempo, el organismo explicó que la onda tropical que se aproxima al país tendrá un impacto limitado, debido a la incidencia de una masa de aire seca y a la presencia de ligeras concentraciones de polvo del Sahara

De acuerdo con el Indomet, solo se producirán algunos aguaceros durante la tarde en Monte Plata, Hato Mayor, Santiago Rodríguez, San Juan, Independencia y Elías Piña.

Temperaturas seguirán elevadas

Las temperaturas continuarán calurosas, con una sensación térmica sofocante en gran parte del territorio nacional. Las mínimas estarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 34 °C y 36 °C.

Ante estas condiciones, el Indomet recomienda tomar agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de evitar la exposición directa al sol sin la debida protección.

El organismo indicó que los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

¿Qué se espera para los próximos días?

Para mañana sábado, la entidad pronostica que predominarán condiciones meteorológicas estables y escasas lluvias durante la mayor parte del día producto de la influencia de una circulación anticiclónica y la presencia de ligeras concentraciones de polvo sahariano.

Sin embargo, al finalizar la tarde, la aproximación de una onda tropical incrementará la nubosidad y provocará chubascos locales en sectores de las regiones noreste y sureste, así como en puntos aislados de la cordillera Central.

Para el domingo, se prevé que la onda tropical habrá salido del área de pronósticos, dando paso a condiciones dominadas por un sistema de alta presión, el cual mantendrá las lluvias escasas sobre la mayor parte del territorio dominicano.

No obstante, algunos chubascos se presentarán durante la tarde hacia el noreste, sureste y la cordillera Central, asociados al arrastre de humedad que provoca el viento y a los efectos locales.