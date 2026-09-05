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Clima en RD
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El calor y sensación térmica sofocante dominarán el clima este sábado

Se esperan con pocas lluvias debido al bajo contenido de humedad que cubre la geografía nacional y la presencia de partículas de polvo sahariano

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    El calor y sensación térmica sofocante dominarán el clima este sábado
    Un motorista toma agua de una botella para hidratarse y mitigar el calor en una calle del Gran Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

    El calor continuará dominando el clima en República Dominicana. Así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que indicó que durante este sábado en gran parte de la geografía nacional podrían registrarse temperaturas máximas entre 34 °C y 36 °C, acompañadas de una sensación térmica sofocante.

    Por ello, la institución recomienda a la población tomar agua con frecuencia, utilizar ropas ligeras, holgadas o de colores claros y evitar la exposición directa al sol sin la debida protección.

    Asimismo, exhortó a la ciudadanía a prestar mayor atención a los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores, quienes son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

    No obstante, el Indomet indicó que, en algunas zonas y durante determinadas horas del día, las temperaturas podrían descender hasta los 24 °C y 26 °C.

    Pocas lluvias

    El organismo meteorológico informó, además, que para este sábado no se esperan aguaceros sobre el territorio nacional.

    • La entidad explicó que la poca ocurrencia de precipitaciones será producto del bajo contenido de humedad que cubre la geografía nacional y la presencia de partículas de polvo sahariano, situación que limita el desarrollo de nubes significativas y los acumulados de lluvias importantes.

    No obstante, indicó que durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche, la combinación del viento con una vaguada en los niveles altos de la troposfera provocará chubascos locales y tronadas aisladas en poblados de La Altagracia, Hato Mayor, Monseñor Nouel, San Juan, Azua, Santiago Rodríguez y Dajabón.

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