Pronóstico del clima: aguaceros y calor en República Dominicana

En el Gran Santo Domingo, incluido el Distrito Nacional, se prevén incrementos nubosos ocasionales y posibles chubascos durante la mañana, mientras que en la tarde predominará un ambiente caluroso. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Una onda tropical y una vaguada en niveles altos de la troposfera provocarán este domingo aguaceros localmente fuertes hacia el interior del país, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En el Gran Santo Domingo, incluido el Distrito Nacional, se prevén incrementos nubosos ocasionales y posibles chubascos durante la mañana, mientras que en la tarde predominará un ambiente caluroso.

El informe meteorológico es válido desde las 6:00 de la mañana de este domingo 6 de septiembre de 2026 hasta las 6:00 de la mañana del martes 8 de septiembre de 2026.

Durante las primeras horas del día se esperan algunos chubascos matutinos y tronadas sobre provincias del este, el noreste y la costa caribeña. Sin embargo, las condiciones cambiarán durante la tarde por la combinación de los efectos locales, la onda tropical y la vaguada.

Aguaceros aumentarán durante la tarde

Los efectos locales, la incidencia de una onda tropical y una vaguada en niveles altos de la troposfera provocarán aguaceros localmente fuertes hacia el interior del país, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las precipitaciones se esperan especialmente sobre poblados de Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, el norte de Azua, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, el sur de Santiago y Monte Cristi, entre otras localidades cercanas.

Las temperaturas continuarán calurosas, con una sensación térmica sofocante. Por ello, Indomet recomienda tomar agua con frecuencia, utilizar ropas ligeras, holgadas o de colores claros y evitar la exposición directa al sol sin la debida protección.

Los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

Las temperaturas mínimas estarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 34 °C y 36 °C.

Pronóstico para el lunes

Mañana lunes, tras el paso de la onda tropical, habrá humedad suficiente para que, junto con la interacción del viento con la orografía y la incidencia de la vaguada en altura, se generen incrementos de la nubosidad durante la tarde.

Se producirán aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento en provincias de la Cordillera Central, el sureste y la zona fronteriza.

Entre las provincias señaladas por Indomet figuran El Seibo, Hato Mayor, San José de Ocoa, La Vega, Elías Piña y San Juan.

Para Santo Domingo y el Distrito Nacional se pronostican nubes aisladas con intervalos despejados.

Menos lluvias y polvo sahariano el martes

El martes se pronostica el alejamiento de la vaguada, por lo que las precipitaciones previstas serán más locales y de menor intensidad sobre provincias del sureste, la Cordillera Central, la zona fronteriza y el noroeste.

Las lluvias se producirán durante la tarde, con algunas tronadas aisladas y ráfagas de viento hasta las primeras horas nocturnas.

Además, se prevé la incursión de una concentración moderada de polvo sahariano.

En el Gran Santo Domingo se esperan incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados.

Pronóstico por provincias

En Santiago se esperan nubes dispersas. En la tarde, en la parte sur, se producirán aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. Las temperaturas máximas estarán entre 34 °C y 36 °C y las mínimas entre 23 °C y 25 °C.

Puerto Plata tendrá nubes dispersas con intervalos despejados, con temperaturas máximas entre 34 °C y 36 °C y mínimas entre 23 °C y 25 °C.

Duarte registrará incrementos nubosos ocasionales y chubascos dispersos. Las temperaturas máximas estarán entre 32 °C y 34 °C y las mínimas entre 23 °C y 25 °C.

En Constanza se esperan, durante la tarde, aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. Las temperaturas máximas estarán entre 27 °C y 29 °C y las mínimas entre 13 °C y 15 °C.

Peravia tendrá nubes dispersas y chubascos matutinos aislados. En la tarde estará caluroso, con temperaturas máximas entre 33 °C y 35 °C y mínimas entre 24 °C y 26 °C.

San Pedro de Macorís presentará incrementos nubosos ocasionales y posibles chubascos matutinos, con temperaturas máximas entre 33 °C y 35 °C y mínimas entre 23 °C y 25 °C.

La Romana tendrá incrementos nubosos ocasionales y posibles chubascos matutinos, con temperaturas máximas entre 34 °C y 36 °C y mínimas entre 23 °C y 25 °C.

La Vega tendrá en la tarde, en la parte sur, aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. Las temperaturas máximas estarán entre 34 °C y 36 °C y las mínimas entre 21 °C y 23 °C.

Monseñor Nouel presentará en la tarde incrementos nubosos ocasionales, chubascos y posibles tronadas, con temperaturas máximas entre 33 °C y 35 °C y mínimas entre 24 °C y 26 °C.

San Cristóbal tendrá incrementos nubosos en la mañana con chubascos dispersos en la costa. Las temperaturas máximas estarán entre 34 °C y 36 °C y las mínimas entre 21 °C y 23 °C.

Samaná presentará incrementos nubosos con chubascos dispersos, con temperaturas máximas entre 32 °C y 34 °C y mínimas entre 24 °C y 26 °C.

Monte Cristi tendrá al final de la tarde incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. Las temperaturas máximas estarán entre 34 °C y 36 °C y las mínimas entre 24 °C y 26 °C.

Azua tendrá en la parte norte aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento durante la tarde. Las temperaturas máximas estarán entre 34 °C y 36 °C y las mínimas entre 19 °C y 21 °C.

San Juan registrará en la parte norte aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento en la tarde. Las temperaturas máximas estarán entre 35 °C y 37 °C y las mínimas entre 18 °C y 20 °C.

Barahona tendrá incrementos nubosos matutinos con posibles chubascos y estará caluroso durante la tarde. Las temperaturas máximas estarán entre 34 °C y 36 °C y las mínimas entre 24 °C y 26 °C.

En La Altagracia se esperan chubascos y tronadas en la mañana. En la tarde estará caluroso, con temperaturas máximas entre 33 °C y 35 °C.