Continuará el ambiente caluroso este lunes pese a lluvias y tronadas en varias provincias

Un hombre cruza una calle en el Gran Santo Domingo en un día de lluvia. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

Desde la madrugada de este lunes se registran lluvias en localidades del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Cristi, La Romana y San Pedro de Macorís, entre otras provincias, debido a la incidencia de una vaguada en los niveles altos de la troposfera y a la humedad rezagada tras el paso de una onda tropical, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En su informe del tiempo, el organismo prevé que los aguaceros, se prolonguen hasta las primeras horas de la mañana. Posteriormente, predominará un cielo soleado, con ligeros incrementos nubosos.

Para la tarde, se esperan aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Monte Plata, Hato Mayor, La Vega, la parte sur de Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Elías Piña y hacia la parte norte de San Juan.

Temperaturas continuarán calurosas

El Indomet señaló que las temperaturas continuarán calurosas, con una sensación térmica elevada. Las temperaturas mínimas estarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 34 °C y 36 °C.

Ante estas condiciones, recomiendan tomar agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, y evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

También, llamaron a la población a permanecer en lugares frescos y ventilados, especialmente a los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores que son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

Martes continuará ambiente húmedo

Para este martes, el organismo meteorológico prevé que continúe un ambiente húmedo y la incidencia de la vaguada en altura.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se producirán chubascos locales con tronadas en La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y Barahona, entre otras localidades.

En horas de la tarde, se esperan aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en Monte Plata, Hato Mayor, Samaná, Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago Rodríguez y Dajabón, entre otras localidades.

Vaguada y nueva onda tropical

Para el miércoles, el Indomet indicó que el viento del este, la incidencia de una vaguada y el acercamiento de una nueva onda tropical mantendrán condiciones favorables para la ocurrencia de aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento.

Estas precipitaciones se producirán especialmente durante la tarde y las primeras horas de la noche sobre provincias de las regiones sureste y nordeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza. Además, se prevé una ligera concentración de polvo del Sahara.