Aviso naranja con temperaturas de 40 grados a mediados de agosto en Córdoba. ( EFE/SALAS )

España vivió su verano más cálido desde que hay registros, con una temperatura media de 24.5 °C, tres décimas por encima del verano de 2025, que detentaba hasta ahora el récord, informó este miércoles la agencia estatal de meteorología Aemet.

"El verano de 2026 (compuesto por los meses de junio, julio y agosto) ha sido el más cálido de la serie histórica en España, que arranca en 1961", indicó en su página web la Aemet, que detalló que el país sufrió 61 días de ola de calor, "más que en ningún otro año".

En primera línea del cambio climático, España experimentó en los últimos años olas de calor cada vez más frecuentes y prolongadas, con temperaturas que a menudo superan los 40 ºC.

"La persistencia de las condiciones de calor extremo" fue la tónica en el verano que recién acabó, según la Aemet, que contabilizó cuatro olas de calor para un total de 61 días, lo que superó con creces el récord hasta este momento, los 41 días de 2022.

"Los diez veranos más cálidos de la serie histórica se han producido en el siglo XXI, y siete de los ocho más cálidos, desde 2015", destacó el ente público.

Muertes a causa del calor

Más de 5,000 muertes atribuibles al calor fueron registradas en España entre el 1 de junio y el 31 de agosto, un récord para este periodo, informó a principios de septiembre el Instituto de Salud Carlos III.

Esta institución basa sus estimaciones en un sistema que recopila diariamente los fallecimientos en el país y calcula la diferencia entre la mortalidad registrada y la mortalidad previsible en base a las series históricas.

Las olas de calor crean las condiciones propicias para los incendios forestales, que este verano afectaron a España de manera considerable, obligando a evacuar en momentos a decenas de miles de personas.

Desde principios de año, casi 296,000 hectáreas ardieron ya en España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), después de que el año 2025 concluyera con 393,000 hectáreas quemadas, el peor balance anual de su historia reciente.