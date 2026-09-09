Vaguada y onda tropical provocarán lluvias en varias provincias este miércoles; el calor continuará

Tres personas caminan bajo una sombrilla para protegerse de las lluvias que afectan el territorio nacional. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este miércoles se esperan chubascos, aguaceros y tormentas eléctricas en distintas zonas del país debido a la incidencia de una vaguada y una onda tropical. Asimismo, las temperaturas permanecerán calurosas y la sensación térmica será superior.

Durante la mañana se podrían registrar algunos chubascos aislados sobre localidades cercanas a las costas.

Para la tarde, se espera que la incidencia de una onda tropical y una vaguada provoquen incrementos nubosos acompañados de aguaceros localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, Sánchez Ramírez, sectores del norte de Santo Domingo, La Vega y otras provincias aledañas.

Posteriormente, las precipitaciones se extenderán hacia otras provincias del Cibao y la zona fronteriza, hasta la noche.

Temperaturas elevadas

El Indomet indicó que las temperaturas continuarán elevadas y que la sensación térmica elevada. Las temperaturas mínimas estarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 34 °C y 36 °C.

Ante estas condiciones, recomendó ingerir agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, así como evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

También exhortó permanecer en lugares frescos y ventilados. Los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores son los grupos más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

Lluvias continuarán el jueves

Para este jueves, el Indomet pronostica que otra onda tropical transitará sobre el territorio nacional, ocasionando desde tempranas horas chubascos dispersos sobre poblados costeros.

En la tarde, las precipitaciones se concentrarán en Monte Plata, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, el norte de San Cristóbal y Santo Domingo, así como Elías Piña, San Juan y otras provincias del Cibao.En el resto del país predominarán nubes dispersas y pocas lluvias.

Para el viernes, la humedad asociada al paso de la onda tropical favorecerá algunos chubascos matutinos en el litoral caribeño.

Durante la tarde, la incidencia de una vaguada, el calentamiento diurno y la interacción del viento con la orografía provocarán incrementos nubosos acompañados de aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Estas condiciones serán más frecuentes en poblados de provincias del noroeste, la zona fronteriza y la Cordillera Central, entre ellas Elías Piña, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Monte Cristi, el sur de Santiago y otras localidades adyacentes.