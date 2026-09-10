Lluvias por vaguada, polvo del Sahara y temperaturas calurosas dominan el clima este jueves

Un motorista toma agua de una botella para hidratarse y mitigar el calor en una calle del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este jueves que predominará un cielo soleado y grisáceo, con ligeros incrementos nubosos debido a la incursión de ligeras concentraciones de partículas de polvo sahariano.

No obstante, debido al acercamiento de una onda tropical y la incidencia de una vaguada en los niveles altos de la troposfera, el organismo pronostica lluvias para las horas de la mañana con tronadas aisladas en El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, entre otras provincias cercanas.

Para la tarde, también se esperan aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento en sectores de Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez y hacia la parte norte de San Juan.

El calor continuará

El organismo informó que las temperaturas continuarán calurosas con sensación térmica elevada. Las temperaturas mínimas estarán entre 24 °C y 26 °C y máximas entre 34 °C y 36 °C.

Ante estas condiciones, recomienda ingerir agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, y evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde. Además de permanecer en lugares frescos y ventilados.

Lluvias

Para este viernes, el Indomet informó que la humedad rezagada al paso de la onda tropical provocará lluvias desde la mañana, con posibles tronadas aisladas, en Barahona, Pedernales, Azua, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, entre otras localidades.

Durante la tarde y para la noche, el organismo pronostica aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y ocasionales ráfagas de viento en Monte Plata, Sánchez Ramírez, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Monte Cristi, Valverde, Santiago y Puerto Plata.

Para el sábado, se espera que una masa de aire con menor contenido de humedad y mayor concentración de partículas de polvo del Sahara limite las precipitaciones.

Ante esto, predominará un cielo soleado y grisáceo (calimoso). Sin embargo, prodrían ocurrir algunos chubascos locales con tronadas aisladas hacia algunas provincias de la Cordillera Central y la zona fronteriza, debido a la incidencia de la vaguada en altura.