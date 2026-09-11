El ambiente caluroso continuará y se esperan lluvias en varias provincias este viernes

Una mujer transita por vía de Santo Domingo cubriéndose del calor. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Las condiciones meteorológicas en el país continuarán calurosas durante este viernes, con una sensación térmica elevada y lluvias que se registrarán en distintas localidades del país, de acuerdo con el pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Desde las primeras horas de la mañana se producirán chubascos con aisladas tronadas en localidades de La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Barahona y Pedernales.

Para la tarde, se esperan nublados con aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y ocasionales ráfagas de viento, principalmente en Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Espaillat, Santiago y Santiago Rodríguez, entre otras localidades cercanas.

De acuerdo con el organismo, las lluvias podrían continuar hasta las primeras horas de la noche.

Seguirá el calor

Las temperaturas mínimas estarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 34 °C y 36 °C. Ante estas condiciones, el Indomet recomienda ingerir agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, y evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Asimismo, llamó a población a permanecer en lugares frescos y ventilados. Los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores son los grupos más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

Pronóstico para los próximos días

Para el sábado, el Indomet pronostica un cielo mayormente despejado y escasas precipitaciones en gran parte del país debido a que un sistema de alta presión y el aumento de las partículas de polvo del Sahara limitarán el desarrollo de nubes y lluvias.

Sin embargo, una vaguada en altura al noreste del territorio, combinada con el calentamiento diurno y la orografía local, podría generar en horas de la tarde algunos incrementos nubosos con chubascos aislados en sectores de las regiones noreste y sureste, así como de la Cordillera Central.

El domingo, el viento se tornará del este/noreste e incrementará el arrastre de nubosidad hacia el país. En combinación con una vaguada, favorecerá desde las horas de la mañana la ocurrencia de chubascos en localidades cercanas al litoral caribeño y la región noreste.

En horas de la tarde, se presentarán aguaceros acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en poblados de La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan y Santiago Rodríguez.