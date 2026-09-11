Cruz Roja presenta protocolo para actuar antes del impacto de lluvias intensas

Sede de la Cruz Roja dominicana. ( FOTO DE ARCHIVO )

La Cruz Roja Dominicana (CRD) presentó este viernes un protocolo diseñado para activar decisiones y acciones antes de que se materialicen los efectos de lluvias intensas asociadas a ciclones tropicales, con el objetivo de reducir su impacto humanitario.

El denominado "Protocolo de Acción Temprana Simplificado para Lluvias Intensas Asociadas a Ciclones Tropicales" se apoya en pronósticos meteorológicos, análisis de riesgo y capacidades institucionales para determinar las medidas que deben adoptarse de manera anticipada ante la amenaza de un evento extremo.

Dentro del mecanismo, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y la Comisión Nacional de Emergencias tendrán un papel relevante en el monitoreo de las condiciones, la activación de las acciones y la coordinación entre las instituciones involucradas.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Cruz Roja Alemana e integra a organizaciones técnico-científicas, entidades vinculadas con la gestión de riesgos y actores comunitarios a través de la Mesa Nacional de Acción Anticipatoria.

Este espacio busca facilitar la coordinación y consulta entre los sistemas nacionales existentes y los mecanismos humanitarios de anticipación, con el propósito de reducir duplicidades y propiciar acuerdos técnicos e institucionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/whatsapp-image-2026-09-11-at-24628-pm-4561d6b4.jpeg Equipo de la Cruz Roja que participó en la presentación del protocolo (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA CRUZ ROJA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/whatsapp-image-2026-09-11-at-24628-pm-1-cb9257ce.jpeg Miembro de la Cruz Roja mientras exponía el protocolo (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA CRUZ ROJA DOMINICANA) ‹ >

Coordinación entre instituciones

Emily Cabral, facilitadora del encuentro, explicó que la sostenibilidad de la acción anticipatoria no depende únicamente de la existencia de protocolos, sino también de que las instituciones responsables de producir información, coordinar la gestión del riesgo, movilizar recursos y ejecutar acciones conozcan los mecanismos disponibles y puedan actuar de manera conjunta.

Durante la reunión también fueron analizadas las oportunidades y brechas de coordinación institucional que podrían influir en el desarrollo o activación de acciones anticipatorias.

Asimismo, los participantes procuran identificar prioridades y definir pasos para fortalecer el funcionamiento y la continuidad de la Mesa Nacional de Acción Anticipatoria.