RD seguirá bajo calor severo a extremo: Mao llegó a coquetear con los 40 grados

Mapa de calor en República Dominicana. ( CEDIDA POR INDOMET. )

República Dominicana continuará bajo condiciones de calor severo a extremo al menos hasta el martes 15 de septiembre, con temperaturas superiores a los 37 °C durante varios días consecutivos en el noroeste y valores por encima de los 35 °C en sectores del centro y este del país.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió que el ambiente sofocante se mantendrá durante este período debido a la combinación de la época más cálida del año y un incremento de las concentraciones de polvo del Sahara, especialmente durante el fin de semana.

Los registros de los últimos días muestran ya temperaturas próximas a los 40 °C en varias provincias.

Mao, en Valverde, alcanzó 39.3 °C el 6 de septiembre, el valor más alto reportado durante el período analizado. Sabaneta, Santiago Rodríguez, llegó a 39.2 °C al día siguiente.

También se registraron 38.5 °C en Jimaní, provincia Independencia; 38.3 °C en Altamira, Puerto Plata; 38.2 °C en Santiago; 38.1 °C en Dajabón y 38 °C en La Vega.

San Francisco de Macorís alcanzó 37.7 °C, mientras Jimaní registró otro máximo de 37.5 °C durante el período.

Calor más fuerte en el noroeste

El mayor nivel de riesgo se concentra en la región noroeste, donde Indomet prevé temperaturas superiores a los 37 °C durante al menos tres días consecutivos.

El Centro de Predicción Climática (CPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) también mantiene una alta probabilidad de calor intenso sobre República Dominicana entre el 9 y el 15 de septiembre.

Para sectores del centro y este del país se esperan temperaturas superiores a los 35 °C durante tres días consecutivos, lo que representa un nivel de riesgo entre moderado y severo.

A las temperaturas medidas se agregarán sensaciones térmicas más elevadas, particularmente en zonas donde coincidan altos niveles de humedad, poca ventilación y fuerte exposición a la radiación solar.

Más polvo del Sahara

El panorama se volverá más incómodo durante el fin de semana debido al aumento de las partículas de polvo provenientes del Sahara.

Indomet pronostica concentraciones superiores a los 100 microgramos por metro cúbico, lo que podría generar condiciones de cielo opaco y afectar especialmente a personas con enfermedades respiratorias.

El polvo sahariano puede además reducir la calidad del aire y agravar molestias en personas sensibles, por lo que el organismo recomienda prestar especial atención a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con afecciones respiratorias.

Evitar el sol entre 11:00 de la mañana y 5:00 de la tarde

Ante la persistencia del calor, Indomet recomendó ingerir agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y preferiblemente de colores claros.

También aconsejó reducir la exposición directa al sol, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, cuando la radiación solar alcanza sus mayores niveles.

El organismo exhortó a la población a mantenerse atenta a sus boletines ante la posibilidad de cambios en las condiciones previstas durante los próximos días.

El episodio se produce después de varias semanas de temperaturas elevadas en distintas zonas del país. Durante agosto, Jimaní llegó a registrar 40.2 °C, uno de los valores más altos observados durante este verano.

La combinación de calor persistente y mayor presencia de polvo del Sahara mantendrá a buena parte de República Dominicana bajo condiciones especialmente incómodas durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana.