Polvo del Sahara y altas temperaturas dominarán el tiempo este domingo

Cielo con presencia de partículas de polvo del Sahara en el Distrito Nacional el viernes 14 de agosto de 2026. ( DIARIO LIBRE / DANIA ACEVEDO )

El polvo sahariano y una masa de aire con reducido contenido de humedad mantendrán este domingo un ambiente de escasas precipitaciones y cielo grisáceo en gran parte de la República Dominicana, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El organismo explicó que, aunque predominarán las condiciones secas, el viento del este/noreste favorecerá algunos chubascos aislados durante la mañana en localidades de la región noreste.

Para la tarde, los efectos locales y la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera aumentarán la actividad de lluvias en algunos puntos del país.

Indomet pronosticó, además, aguaceros aislados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en sectores del Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y San Cristóbal, entre otras provincias cercanas, hasta las primeras horas de la noche.

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Recomendaciones oficiales

La entidad meteorológica también señaló que el ambiente continuará bastante caluroso, con temperaturas elevadas y una sensación térmica superior.

Ante estas condiciones, recomendó a la población ingerir agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, así como evitar la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Pronóstico en Santo Domingo

Asimismo, aconsejó permanecer en lugares frescos y ventilados, y recordó que los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores son los grupos más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

Pronóstico para el Gran Santo Domingo

En el Distrito Nacional se esperan nubes dispersas con intervalos despejados durante la mañana y aumentos nubosos en la tarde, acompañados de aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Condiciones similares se pronostican para Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este.

Las temperaturas estarán entre 24 °C y 26 °C como mínimas y entre 34 °C y 36 °C como máximas.