Vaguada provocará lluvias pero el ambiente continuará caluroso por el polvo del Sahara este lunes

Un hombre cruza una calle en el Gran Santo Domingo en un día de lluvia. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

Las condiciones meteorológicas en el país estarán dominadas este lunes por la incidencia de una vaguada, la presencia de partículas de polvo del Sahara y temperaturas calurosas, informó del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el informe del tiempo, durante la madrugada se registraron aguaceros, tronadas y aisladas ráfagas de viento asociados a la vaguada y al viento del este/noreste en Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, El Seibo y San Pedro de Macorís, entre otras.

Para la tarde, se prevé que el calentamiento diurno y la incidencia de la vaguada favorecerán aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento en el sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza y en el Gran Santo Domingo.

Temperaturas calurosas

El Indomet informó el ambiente continuará caluroso, y una sensación térmica superior. La temperaturas mínimas estarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 34 °C y 36 °C.

Ante estas condiciones, el organismo recomienda ingerir agua con frecuencia, permanecer en lugares frescos y ventilados, utilizar ropa ligera, de colores claros, y evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde

Los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores son los grupos más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

Vigilan zona de aguaceros

En cuanto a la actividad tropical, el Indomet informó que vigila una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas asociada a una vaguada sobre el Atlántico subtropical central.

El sistema se desplaza hacia el oeste/noroeste a través de la parte central del Atlántico y presenta una probabilidad baja de formación ciclónica: cercana al 0 % en las próximas 48 horas y al 20 % en los próximos siete días.

Chubascos para los próximos días

Para la madrugada del martes, se esperan algunos chubascos en sectores de La Altagracia, La Romana, El Seibo y Samaná, entre otras provincias. De acuerdo con el organismo, durante la mañana disminuirán las lluvias y predominará un cielo grisáceo debido al polvo del Sahara.

En la tarde, el calor del día y la humedad asociada a la vaguada provocarán aumentos de la nubosidad, aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en sectores del sureste, nordeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, incluyendo el Gran Santo Domingo.

Durante la noche, las lluvias aumentarán en la zona norte, el valle del Cibao y la Cordillera Central, donde podrían ser localmente fuertes.

Para el miércoles, el Indomet prevé que durante la madrugada continúen las lluvias débiles a moderadas, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en zonas costeras desde Monte Cristi hasta La Altagracia.

En la tarde, a pesar de la presencia de polvo del Sahara, aumentará la nubosidad en el nordeste, sureste, la Cordillera Central, el valle del Cibao y la zona fronteriza.

En estas áreas se esperan aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, condiciones que podrían continuar hasta las primeras horas de la noche debido a la incidencia de la vaguada y una nueva onda tropical.