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Vaguada provocará lluvias pero el ambiente continuará caluroso por el polvo del Sahara este lunes

La temperaturas mínimas estarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 34 °C y 36 °C

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    Vaguada provocará lluvias pero el ambiente continuará caluroso por el polvo del Sahara este lunes
    Un hombre cruza una calle en el Gran Santo Domingo en un día de lluvia. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

    Las condiciones meteorológicas en el país estarán dominadas este lunes por la incidencia de una vaguada, la presencia de partículas de polvo del Sahara y temperaturas calurosas, informó del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

    De acuerdo con el informe del tiempo, durante la madrugada se registraron aguaceros, tronadas y aisladas ráfagas de viento asociados a la vaguada y al viento del este/noreste en Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, El Seibo y San Pedro de Macorís, entre otras.

    Para la tarde, se prevé que el calentamiento diurno y la incidencia de la vaguada favorecerán aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento en el sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza y en el Gran Santo Domingo.

    Temperaturas calurosas

    El Indomet informó el ambiente continuará caluroso, y una sensación térmica superior. La temperaturas mínimas estarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 34 °C y 36 °C.

    Ante estas condiciones, el organismo recomienda ingerir agua con frecuencia,  permanecer en lugares frescos y ventilados, utilizar ropa ligera, de colores claros, y evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde

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    Los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores son los grupos más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

    Vigilan zona de aguaceros

    En cuanto a la actividad tropical, el Indomet informó que vigila una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas asociada a una vaguada sobre el Atlántico subtropical central.

    El sistema se desplaza hacia el oeste/noroeste a través de la parte central del Atlántico y presenta una probabilidad baja de formación ciclónica: cercana al 0 % en las próximas 48 horas y al 20 % en los próximos siete días.

    Chubascos para los próximos días

    Para la madrugada del martes, se esperan algunos chubascos en sectores de La Altagracia, La Romana, El Seibo y Samaná, entre otras provincias. De acuerdo con el organismo, durante la mañana disminuirán las lluvias y predominará un cielo grisáceo debido al polvo del Sahara.

    En la tarde, el calor del día y la humedad asociada a la vaguada provocarán aumentos de la nubosidad, aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en sectores del sureste, nordeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, incluyendo el Gran Santo Domingo.

    Durante la noche, las lluvias aumentarán en la zona norte, el valle del Cibao y la Cordillera Central, donde podrían ser localmente fuertes.

    Para el miércoles, el Indomet prevé que durante la madrugada continúen las lluvias débiles a moderadas, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en zonas costeras desde Monte Cristi hasta La Altagracia.

    En la tarde, a pesar de la presencia de polvo del Sahara, aumentará la nubosidad en el nordeste, sureste, la Cordillera Central, el valle del Cibao y la zona fronteriza.

    En estas áreas se esperan aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, condiciones que podrían continuar hasta las primeras horas de la noche debido a la incidencia de la vaguada y una nueva onda tropical.

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