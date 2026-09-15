El COE coloca al Gran Santo Domingo y Monte Plata en alerta verde por lluvias

Vehículos transitan por una calle del Gran Santo Domingo en un día de lluvia. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este martes en alerta verde al Distrito Nacional, las provincias Santo Domingo y Monte Plata ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

La medida fue adoptada luego del boletín emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que informó que las condiciones meteorológicas continuarán bajo la incidencia de una vaguada localizada en la troposfera media y alta.

Lluvias y tormentas

De acuerdo con el informe de Indomet, la vaguada favorecerá la formación de nublados acompañados de aguaceros de moderada intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales.

Estas condiciones se esperan principalmente sobre las provincias de San Juan, Elías Piña, Independencia, Pedernales, Azua, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana, Monseñor Nouel, parte sur de La Vega, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Samaná, así como en varios sectores del Gran Santo Domingo.

COE pide precaución

Ante la posibilidad de inundaciones urbanas y rurales, el COE exhortó a la población a evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten aumentos de caudal, así como calles inundadas.

El organismo advirtió sobre el riesgo que representan los incrementos repentinos del caudal y pidió a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales.

Asimismo, recomendó seguir las orientaciones de los organismos de protección civil ante cualquier situación que pueda presentarse debido a las condiciones meteorológicas.