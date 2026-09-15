COE coloca en alerta amarilla al Gran Santo Domingo y en verde a cuatro provincias por vaguada

Las lluvias son por una vaguada. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó en la noche de este martes que fueron ampliadas las demarcaciones en alerta verde y amarilla, debido a la vaguada que incide en el territorio nacional. Una fuerte lluvia con tronadas se registra en el Gran Santo Domingo.

En este sentido, la entidad indicó que las provincias en alerta verde son San Juan, Azua, Barahona y Monte Plata. Santo Domingo y el Distrito Nacional fueron colocadas en amarilla.

La medida se dispuso en consonancia con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), de las 5:00 de la tarde, que establece un aumento de la nubosidad, aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas, así como ráfagas de viento ocasionales para las primeras horas de la noche, provocados por la vaguada.

En su actualización, el COE explicó que la alerta verde significa que la ciudadanía debe mantenerse atenta, informada y preparada para cualquier cambio que se produzca como consecuencia del fenómeno atmosférico. En tanto, la amarilla insta a manténgase atento y preparado ante posibles impactos.

Recomendaciones oficiales

Asimismo, recomendó a la población evitar cruzar ríos, cañadas, arroyos o zonas vulnerables y revisar su plan familiar y mochila de emergencia, en caso de deslizamientos de tierra o inundaciones urbanas.

Exhortó, además, a la ciudadanía a que consulte los boletines y canales oficiales de las autoridades de Meteorología y Operaciones de Emergencia, y ante cualquier situación de urgencia, llamar al Sistema Nacional de Seguridad y Emergencias 9-1-1.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/whatsapp-image-2026-09-15-at-83146-pm-5b1fd2aa.jpeg Demarcaciones en alerta por vaguada. (IMAGEN SUMINISTRADA POR EL COE)