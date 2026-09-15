Se prevén lluvias en varias provincias por influencia de vaguada; temperaturas seguirán calurosas

Un motorista transporta a su pasajero que se resguarda de la lluvia con una sombrilla mientras transitan por la avenida Buenaventura Freites, en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

Una vaguada en varios niveles de la troposfera y la influencia del viento predominante del este seguirán dominando las condiciones meteorológicas en el país, informó este martes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En su informe del tiempo, el organismo indicó que las condiciones permanecerán húmedas e inestables. Se pronostica que desde las primeras horas del día se registren aumentos nubosos con lluvias pasajeras, principalmente en La Altagracia, El Seibo, María Trinidad Sánchez y Samaná, entre otras provincias cercanas.

Para la tarde, se prevé la formación de nubes de gran desarrollo vertical, acompañadas de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en Hato Mayor, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Vega, el norte de Azua, Santiago, San Juan, Elías Piña y Dajabón.

Sensación térmica elevada

El Indomet afirmó que las temperaturas continuarán calurosas, con una sensación térmica elevada. Las temperaturas mínimas estarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 34 °C y 36 °C.

Ante esto, se recomienda ingerir agua con frecuencia, permanecer en lugares frescos, utilizar ropa ligera, de colores claros y evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, en especial a los niños, las embarazadas y los adultos mayores quienes son los más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

Actividad tropical

El organismo informó sobre una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas, asociada a una vaguada sobre el Atlántico subtropical central.

Este sistema se desplaza hacia el oeste/noroeste y presenta una baja probabilidad de formación ciclónica, cercana al 0 % en las próximas 48 horas y al 40 % en los próximos siete días.

Chubascos

Para mañana miércoles, el Indomet pronostica que el área de pronóstico seguirá húmeda e inestable debido a la influencia de la vaguada.

Se prevé que desde la madrugada ocurran aumentos nubosos con chubascos locales y aisladas tronadas en Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi, entre otros sectores cercanos al litoral atlántico.

Durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche, el acercamiento de una onda tropical, la influencia del viento y los efectos locales, como el calentamiento diurno y orográfico, favorecerán los nublados con aguaceros, posibles granizadas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Juan, La Vega, Santiago Rodríguez y otras provincias cercanas.

Para el jueves, se espera que la humedad asociada a la onda tropical generará, durante la tarde y las primeras horas de la noche, incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento en sectores de las regiones noreste, sureste, Cordillera Central y la zona fronteriza.

Durante la noche, las precipitaciones continuarán afectando algunos sectores de la costa sur.