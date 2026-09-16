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El COE mantiene en alerta al Gran Santo Domingo, San Juan y otras provincias por vaguada

Las lluvias podrían causar inundaciones urbanas

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    El COE mantiene en alerta al Gran Santo Domingo, San Juan y otras provincias por vaguada
    Un hombre cruza una calle en el Gran Santo Domingo en un día de lluvia. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta a cinco demarcaciones del país debido a las lluvias que se esperan como consecuencia de la incidencia de una vaguada y el viento del este, condiciones que podrían provocar inundaciones urbanas en algunas zonas del territorio nacional.

    Por ello, el organismo emitió alerta amarilla para San Juan, mientras que dispuso alerta verde para Santo Domingo, Valverde, Monte Plata y el Distrito Nacional.

    De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), durante este miércoles se esperan lluvias de intensidad variable y tormentas eléctricas en distintos puntos de la geografía nacional.

    Asimismo, señaló que durante la tarde se prevé la incursión de una masa de aire más seca, acompañada de una ligera concentración de polvo del Sahara, lo que contribuirá a reducir las lluvias sobre el sureste del país.

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    No obstante, el organismo meteorológico indicó que todavía podrían registrarse aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento en algunas localidades.

    • Ante la ocurrencia de precipitaciones, el COE recomienda a la población no cruzar ríos, arroyos ni zonas vulnerables y, en caso de emergencia, llamar al 9-1-1.

    Descontinúan alerta en Azua y Barahona

    El Centro de Operaciones de Emergencias también informó que descontinúa el nivel de alerta para las provincias de Azua y Barahona, debido a la evolución de las condiciones meteorológicas.

    Los efectos de la vaguada han provocado lluvias en varias provincias del país desde el inicio de la semana laboral, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas.

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