El COE aumenta las provincias en alerta por lluvias

Desde tempranas horas de la tarde, se registran aguaceros en el Distrito Nacional debido a la incidencia de una vaguada. ( DIARIO LIBRE/SANDRA GUZMÁN )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó a nueve las provincias en alerta debido a las lluvias provocadas por una vaguada que interactúa con los efectos del viento del este.

El COE comunicó que dichas concentraciones nubosas han producido aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias localidades, incluido el Distrito Nacional que está en alerta amarilla, igual que Santo Domingo y San Juan.

Las provincias en alerta verde son: Monte Plata, Valverde, Hato Mayor, La Altagracia, San Pedro de Macorís y La Romana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/54becfee-3bf4-4e09-ac31-402dc206378c-449c498d.jpg Mapa de provincias en alerta (COE)

Ante la ocurrencia de precipitaciones, el COE recomienda a la población no cruzar ríos, arroyos ni zonas vulnerables y, en caso de emergencia, llamar al 9-1-1.

Medidas anunciadas

Los efectos de la vaguada han provocado lluvias en varias provincias del país desde el inicio de la semana laboral, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas.