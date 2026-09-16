Pronostican lluvias, tormentas eléctricas y temperaturas calurosas este miércoles

Una mujer se seca el sudor mientras se resguarda del sol en la acera. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este miércoles que una vaguada y el viento del este continuarán dominando las condiciones del tiempo en el país.

De acuerdo con el informe, desde las primeras horas del día se esperan lluvias y tormentas eléctricas en la costa atlántica, especialmente en el nordeste, así como en el litoral caribeño.

EI Indomet pronosticó que durante la tarde incursionará una masa de aire más seca, acompañada de una ligera concentración de polvo sahariano, condiciones que reducirán las lluvias en el sureste.

Sin embargo, el organismo indicó que no se descartan aguaceros locales acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche en sectores del Gran Santo Domingo y Monte Plata, en la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Ambiente caluroso

El Indomet señaló que se mantendrá un ambiente húmedo y caluroso, con una sensación térmica elevada.

Ante estas condiciones, recomendó ingerir agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, y evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

La entidad exhortó a permanecer en lugares frescos y ventilados, y señaló que los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores son los más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

Las temperaturas mínimas estarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 33 °C y 35 °C.

Zona de aguaceros

En cuanto a la actividad tropical, el Indomet informó sobre una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas, asociada a una vaguada ubicada a unos 965 kilómetros al este de las Bermudas.

Este sistema se desplaza hacia el oeste/noroeste y presenta una baja probabilidad de formación ciclónica: 10 % durante las próximas 48 horas y 30 % para los próximos siete días.

Onda tropical llegará el jueves

Para este jueves, el Indomet prevé un incremento de la humedad debido a la aproximación y eventual paso de una onda tropical.

El organismo explicó que este sistema, en combinación con los efectos de la vaguada, provocará aguaceros localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en poblados del sureste, noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, especialmente durante la tarde.

Para el viernes, la onda tropical habrá salido del área de pronóstico y comenzará a incidir una circulación anticiclónica.

No obstante, Indomet señaló que todavía habrá suficiente humedad para que, junto con los efectos locales, se generen nublados capaces de producir aguaceros localmente moderados durante la tarde.

Las lluvias se concentrarán principalmente sobre el sureste, la Cordillera Central, la zona fronteriza y el noroeste, y podrían prolongarse hasta las horas de la noche.