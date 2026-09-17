Vaguada y onda tropical provocarán lluvias para este jueves; se esperan temperaturas de hasta 35 °C

Tres personas caminan bajo la lluvia en una calle del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

Una vaguada y una onda tropical dominan las condiciones meteorológicas en el país, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) este jueves en su informe del tiempo.

De acuerdo con el organismo, desde primeras horas de la mañana se han registrado aguaceros locales acompañados de tronadas hacia las regiones noreste y sureste del país.

Para el transcurso del día, el Indomet prevé lluvias de moderadas a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, Espaillat, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, San Cristóbal y Monseñor Nouel, así como en sectores del Gran Santo Domingo.

Humedad y calor

El Indomet indicó que se seguirá el ambiente húmedo y caluroso, con una sensación térmica elevada.

El organismo recomendó ingerir agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, y evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Las temperaturas mínimas estarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 33 °C y 35 °C.

En ese sentido, exhortó a la población a permanecer en lugares frescos y ventilados. El Indomet recordó que los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores son los más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

Actividad tropical

El organismo informó sobre una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas asociada a una vaguada, ubicada a unos cientos de kilómetros al este de Bermuda.

Este sistema se desplaza hacia el oeste/noroeste y presenta una probabilidad media de formación ciclónica de 40 % en las próximas 48 horas y de 40 % para los próximos siete días.

Lluvias

Para el viernes, se pronostica que la onda tropical se aleje del área de pronóstico. Sin embargo, la masa de aire sobre el territorio dominicano permanecerá húmeda e inestable.

Esta condición, en combinación con el calentamiento diurno y los efectos locales de la orografía, favorecerá durante las horas de la tarde la ocurrencia de aguaceros de intensidad moderada localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales en las regiones noreste, noroeste y suroeste, así como en la Cordillera Central.

Para el sábado, se prevé la influencia de un sistema anticiclónico en los niveles medios de la troposfera y el ingreso de partículas de polvo sahariano estarán disminuyendo las lluvias sobre el territorio dominicano. Solo prevemos algunos aguaceros locales con tronadas aisladas hacia sectores del noreste, sureste y la cordillera Central.