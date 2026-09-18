Lluvias y tronadas continuarán este viernes pese a que onda tropical se aleja

Motorista se desplaza en un día de lluvia por una de las avenidas del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

Desde la madrugada de este viernes se producen aguaceros y tronadas en diferentes sectores del país, debido a las condiciones húmedas e inestables que permanecen sobre el territorio dominicano tras el alejamiento de una onda tropical, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el organismo, la onda tropical fue localizada en la porción occidental de Haití. No obstante se pronostica que durante las horas mañana ocurrirán algunos nublados con chubascos y tronadas aisladas en las provincias La Altagracia, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Barahona y el Gran Santo Domingo, entre otras localidades cercanas al litoral caribeño.

Durante la tarde, los efectos locales entre ellos el calentamiento diurno y orográfico, así como la influencia del viento predominante del este/sureste favorecerán aumentos nubosos acompañados de aguaceros moderados localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en Azua, La Vega, la parte norte de San Juan, Barahona, Pedernales, Independencia, Valverde, Dajabón, Santiago Rodríguez, Puerto Plata y Montecristi, entre otras localidades cercanas.

Ambiente caluroso

El Indomet indicó que continuará el ambiente húmedo y caluroso, con una sensación térmica elevada. Las temperaturas mínimas estarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas se situarán entre 33 °C y 35 °C

Ante estas condiciones, recomienda tomar agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, así como evitar la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. También recomienda permanecer en lugares frescos y ventilados.

Actividad tropical

En cuanto a la actividad tropical, la entidad señaló que se observa una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas asociada a una vaguada, ubicada a unos cientos de kilómetros al este de Bermuda.

Este sistema se desplaza hacia el oeste/noroeste y presenta una probabilidad baja de formación ciclónica de 10 % en las próximas 48 horas y de 10 % durante los próximos siete días.

Menos lluvias

Para este sábado, el Indomet pronostica una disminución en la actividad de precipitaciones, debido a la incidencia de un sistema anticiclónico y a un aumento en la llegada de partículas de polvo del Sahara.

Sin embargo, no se descarta que durante las horas de la tarde se presenten algunos aguaceros muy focalizados con tronadas aisladas, principalmente en localidades de las provincias Monte Plata, San Cristóbal, La Vega y San Juan, entre otras cercanas.

Para el domingo, se espera que una vaguada en varios niveles de la troposfera se combine con el viento predominante del sureste y los efectos locales, como el calentamiento diurno y orográfico.

Estas condiciones generarán, desde la tarde hasta las primeras horas de la noche, nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento sobre localidades de las regiones noreste y sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.