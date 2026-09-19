×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Clima en RD
Clima en RD

Meteorología prevé aguaceros y tormentas eléctricas durante la tarde de este sábado en varias provincias

Las temperaturas oscilarán entre 24 °C y 35 °C

    Expandir imagen
    Meteorología prevé aguaceros y tormentas eléctricas durante la tarde de este sábado en varias provincias
    Varias personas utilizan sombrillas para protegerse de las lluvias. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que durante la tarde de este sábado se prevé la ocurrencia de aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del interior del país.

    Aunque la entidad señaló que durante la mañana podrían registrarse chubascos aislados y algunas tronadas sobre sectores de Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís y San Cristóbal, destacó que la probabilidad de lluvias aumentará durante las horas vespertinas.

    En ese sentido, detalló que para la tarde se espera un incremento de la humedad y la inestabilidad atmosférica, condiciones que favorecerán la formación de aguaceros locales con tormentas eléctricas en Monte Plata, Hato Mayor, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel.

    Asimismo, indicó que podrían registrarse precipitaciones de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sobre el norte de San Juan y Azua, además de Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón y otras localidades cercanas.

    No obstante, subrayó que estas condiciones tenderán a disminuir después del anochecer.

    Se mantiene el calor

    El Indomet también destacó que las temperaturas mínimas oscilarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas se situarán entre 33 °C y 35 °C.

    En ese sentido, recomienda a las personas tomar agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, y evitar la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

    También exhorta a la ciudadanía permanecer en lugares frescos y ventilados.

    Vigilancia ciclónica

    En cuanto al desarrollo de la temporada ciclónica, el Indomet informó que una actividad tropical está generando una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas, asociada a un área de baja presión ubicada a varios cientos de kilómetros al suroeste de Las Azores.

    Este sistema presenta una probabilidad del 80 % de formación ciclónica durante las próximas 48 horas y en los próximos siete días, de acuerdo con el informe meteorológico.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.