Meteorología prevé aguaceros y tormentas eléctricas durante la tarde de este sábado en varias provincias

Varias personas utilizan sombrillas para protegerse de las lluvias. ( DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que durante la tarde de este sábado se prevé la ocurrencia de aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del interior del país.

Aunque la entidad señaló que durante la mañana podrían registrarse chubascos aislados y algunas tronadas sobre sectores de Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís y San Cristóbal, destacó que la probabilidad de lluvias aumentará durante las horas vespertinas.

En ese sentido, detalló que para la tarde se espera un incremento de la humedad y la inestabilidad atmosférica, condiciones que favorecerán la formación de aguaceros locales con tormentas eléctricas en Monte Plata, Hato Mayor, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel.

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Asimismo, indicó que podrían registrarse precipitaciones de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sobre el norte de San Juan y Azua, además de Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón y otras localidades cercanas.

No obstante, subrayó que estas condiciones tenderán a disminuir después del anochecer.

Se mantiene el calor

El Indomet también destacó que las temperaturas mínimas oscilarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas se situarán entre 33 °C y 35 °C.

En ese sentido, recomienda a las personas tomar agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, y evitar la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

También exhorta a la ciudadanía permanecer en lugares frescos y ventilados.

Vigilancia ciclónica

En cuanto al desarrollo de la temporada ciclónica, el Indomet informó que una actividad tropical está generando una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas, asociada a un área de baja presión ubicada a varios cientos de kilómetros al suroeste de Las Azores.

Este sistema presenta una probabilidad del 80 % de formación ciclónica durante las próximas 48 horas y en los próximos siete días, de acuerdo con el informe meteorológico.