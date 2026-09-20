Se forma la tormenta tropical Fay, pero no representa peligro para República Dominicana

Indomet pronostica ambiente caluroso durante la mañana y aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde ( IMAGEN GENERADA POR LA IA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este domingo sobre la formación de la tormenta tropical Fay, localizada al suroeste de las islas Azores, mientras pronosticó un ambiente caluroso y escasas lluvias durante la mañana en gran parte de República Dominicana.

De acuerdo con el boletín emitido a las 6:00 de la mañana, válido hasta el martes 22 de septiembre a las 6:00 de la mañana, durante la tarde aumentará la nubosidad debido a la incidencia del viento cálido del este/sureste y los efectos locales.

Estas condiciones favorecerán la ocurrencia de aguaceros, que podrían ser moderados a fuertes localmente, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales.

Las precipitaciones se concentrarán principalmente sobre provincias del noroeste, el valle del Cibao, la Cordillera Central y la zona fronteriza. Serán menos frecuentes hacia el nordeste y sureste y disminuirán durante las primeras horas de la noche.

Tormenta tropical Fay

Indomet informó que durante la madrugada se formó la tormenta tropical Fay, localizada a unos 730 kilómetros al suroeste de las islas Azores.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y se desplaza hacia el nor/noreste a unos 7 kilómetros por hora.

Por su posición y desplazamiento, Fay no representa peligro para la República Dominicana.

Ambiente caluroso

El organismo meteorológico indicó que continuará el ambiente húmedo y caluroso, con una sensación térmica elevada.

Ante estas condiciones, recomendó tomar agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, y evitar la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

También recomendó permanecer en lugares frescos y ventilados.

Pronóstico para Santo Domingo

En el Distrito Nacional se esperan nubes dispersas y ambiente caluroso durante la mañana.

Para Santo Domingo Norte se pronostican nubes dispersas y ambiente caluroso durante la mañana, con posibilidad de aguaceros aislados y tronadas en la tarde.

Santo Domingo Oeste tendrá nubes dispersas y ambiente caluroso durante la mañana, con posibilidad de aguaceros aislados y tronadas en la tarde.

En Santo Domingo Este predominarán las nubes dispersas y el ambiente caluroso durante la mañana.

Las temperaturas mínimas estarán entre 24 °C y 26 °C y las máximas entre 33 °C y 35 °C.

Pronóstico para el lunes

Para mañana lunes se prevén pocas precipitaciones durante la mañana y un ambiente caluroso debido a la influencia del viento del este/sureste, que transportará humedad desde el mar Caribe.

Esta humedad, al combinarse con la orografía y el calentamiento diurno, favorecerá durante la tarde la ocurrencia de aguaceros, moderados localmente, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales sobre localidades del nordeste, sureste, valle del Cibao, Cordillera Central y la zona fronteriza.

Las condiciones disminuirán durante las primeras horas de la noche.

En Santo Domingo habrá nubes dispersas y ambiente caluroso durante la mañana, con aumento de la nubosidad en la tarde, aguaceros dispersos y tronadas.

En el Distrito Nacional se esperan nubes dispersas durante la mañana y medio nublado en la tarde, con aguaceros y tronadas.

Pronóstico para el martes

Para el martes, una vaguada y el arrastre de humedad asociado al viento incrementarán la actividad de lluvias.

Indomet prevé aguaceros dispersos, que podrían ser moderados localmente, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales sobre sectores del noroeste, nordeste, sureste, Cordillera Central y la zona fronteriza.

Las precipitaciones serán más frecuentes durante la tarde y las primeras horas de la noche.

Asimismo, este día finalizará oficialmente el verano en el hemisferio norte.

En Santo Domingo podrían registrarse chubascos pasajeros durante la mañana, mientras que la tarde estará nublada con aguaceros dispersos y tronadas.

En el Distrito Nacional se esperan posibles chubascos aislados durante la mañana y una tarde nublada con aguaceros y tronadas.

Pronóstico por provincias

Santiago: nubes dispersas en la mañana. Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en la tarde. Temperatura máxima de 34 °C a 36 °C y mínima de 23 °C a 25 °C.

Puerto Plata: escasas nubes en la mañana. Medio nublado en ocasiones en la tarde. Temperatura máxima de 34 °C a 36 °C y mínima de 23 °C a 25 °C.

Duarte: nubes dispersas en la mañana. Nublado con aguaceros y tronadas en la tarde. Temperatura máxima de 33 °C a 35 °C y mínima de 23 °C a 25 °C.

Constanza: nubes dispersas en la mañana. Nublado en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. Temperatura máxima de 28 °C a 30 °C y mínima de 13 °C a 15 °C.

Peravia: nubosidad dispersa en la mañana y tarde calurosa. Temperatura máxima de 33 °C a 35 °C y mínima de 24 °C a 26 °C.

San Pedro de Macorís: nubes dispersas en la mañana y tarde calurosa. Temperatura máxima de 33 °C a 35 °C y mínima de 23 °C a 25 °C.

La Romana: nubosidad dispersa en la mañana y la tarde. Temperatura máxima de 34 °C a 36 °C y mínima de 23 °C a 25 °C.

La Vega: nubosidad dispersa en la mañana. Nublado con aguaceros dispersos y tronadas. Temperatura máxima de 34 °C a 36 °C y mínima de 21 °C a 23 °C.

Monseñor Nouel: nubes aisladas en la mañana. Medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros y tronadas. Temperatura máxima de 33 °C a 35 °C y mínima de 24 °C a 26 °C.

San Cristóbal: nube dispersa y calurosa la mañana. En la tarde, medio nublado en ocasiones. Temperatura máxima de 34 °C a 36 °C y mínima de 21 °C a 23 °C.

Samaná: medio nublado en ocasiones en la tarde, con aislados chubascos y tronadas. Temperatura máxima de 33 °C a 35 °C y mínima de 24 °C a 26 °C.

Monte Cristi: medio nublado en ocasiones en la tarde, con aguaceros y tronadas. Temperatura máxima de 34 °C a 36 °C y mínima de 24 °C a 26 °C.

Azua: nube dispersa y calurosa la mañana. Nublado en la tarde con aguaceros puntuales y tronadas. Temperatura máxima de 34 °C a 36 °C y mínima de 19 °C a 21 °C.

San Juan: nubes dispersas en la mañana. Tarde nublada con aguaceros puntuales, tronadas y ráfagas de viento. Temperatura máxima de 35 °C a 37 °C y mínima de 18 °C a 20 °C.

Barahona: nubes dispersas y sensación cálida. Tarde soleada y calurosa, solo chubascos en la montaña. Temperatura máxima de 34 °C a 36 °C y mínima de 24 °C a 26 °C.

La Altagracia: medio nublado con algunos chubascos pasajeros. Tarde de pocas nubes y sensación calurosa. Temperatura máxima de 33 °C a 35 °C y mínima de 24 °C a 26 °C.